Los habitantes de la ciudad de Nueva York pudieron darse un respiro de las condiciones climáticas que registró esta área durante el Día de San Valentín, ya que los valores térmicos alcanzaron máximas fuera de lo común. Los servicios de meteorología señalaron que la Gran Manzana registró hoy un clima templado; sin embargo, no todo parece de maravilla. Sucede que se prevé rondas de nieve para cerrar la presente semana, lo que traería complicaciones a sus residentes y conductores. En los siguientes párrafos, quiero compartirte las posibles pulgadas que recibirá la ciudad este domingo 15 de febrero y qué localidades podría resultar afectadas.

Según informes meteorológicos de CBS News , entre la noche del viernes 13 y el sábado 14 de febrero, la ciudad recibió una ligera nieve de hasta 1 pulgada en la mayoría de las localidades que conforman la Gran Manzana. Es decir, no representó alguna alerta invernal.

Esto permitió que los habitantes, especialmente las parejas, disfruten de un buen San Valentín, ya que el clima ha sido agradable en gran parte de la jornada. Se registró una combinación de nubes y sol, con temperaturas que alcanzaron los 39 °F.

Para San Valentín, los neoyorquinos disfrutaron de un ambiente templado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Probabilidades de nieve en NYC para este domingo 15 de febrero

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), existe un 60% probabilidad de nieve en horas de la noche del último día de la semana, con acumulaciones que no superarán la medida pulgada en la ciudad de Nueva York.

A pesar de ello, en dicho día también se hará presente el sol en gran parte de la jornada, aunque los habitantes tendrán que usar ropa abrigadora, ya que los valores térmicos oscilarán entre los 34 y 39 °F, dígitos cercanos al punto de congelación.

Estas ligeras nevadas se extenderían hacia la madrugada y a primeras horas del día del lunes 16 de febrero, fecha que se celebrará el Día de los Presidentes. La precipitación sí traería complicaciones para aquellos ciudadanos que quieren celebrar dicha festividad.

En estos días, la nieve comenzará a derretirse en la ciudad de Nueva York tras el incremento de los valores térmicos. (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Frío extremo causó pérdidas humanas en NYC

Desafortunadamente, las autoridades locales informaron a su población que un total de 25 neoyorquinos fallecieron a causa del clima más gélido que se ha registrado en la ciudad en lo que va del presente año. Con el propósito de que estas cifras no sigan elevándose, la alcaldía tomó acciones inmediatas, tal como la reactivación del Código Azul.

