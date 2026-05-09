Los ciudadanos del Nueva York ya se están preparando para celebrar el Día de la Madre este domingo 10 de mayo; sin embargo, no todo parece resultar de maravilla ante los recientes pronósticos meteorológicos. Sucede que los especialistas advierten que la ciudad podría experimentar un “tiempo inestable” para este cierre de semana, lo que podría perjudicar cualquier actividad al aire libre. En la siguiente nota, te detallaré qué esperar de las temperaturas y qué condiciones se pueden presentar durante esta celebración tradicional.

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De acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el CBS News New York , el mal tiempo en la Gran Manzana se extenderá para este cierre de semana. Los expertos advirtieron que, durante dicha jornada, existe la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias en todo el estado.

Para este sábado 9 de mayo, las precipitaciones afectaron la totalidad de la región durante la mayor parte del día, aunque las condiciones mejorarán hacia las 8 p.m. (hora local). Pese a ello, las temperaturas descenderán ligeramente.

Según datos otorgados por el medio citado, se espera que los valores térmicos oscilen entre los 45 y 55 °F durante la noche de hoy en Monticello, Bridgeport, Belmar y en la ciudad de Nueva York .

Se prevé que las lluvias se hagan presentes para este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Saldrá el sol, pero regresarán las lluvias el Día de la Madre

Para inicios del domingo de 10 mayo, los pronósticos señalan la presencia de sol en la ciudad; se prevé que las temperaturas para el Día de la Madre en la Gran Manzana se posicionen entre los 72 y 75 °F ; sin embargo, este buen ambiente solo será momentáneamente.

Al finalizar la tarde y durante la noche de esta jornada, se espera el regreso de lluvias y tormentas eléctricas en la ciudad de Nueva York, las cuales, pese a no ser generalizadas, podrían afectar las actividades programadas para ese horario.

Para el Día de la Madre, la Gran Manzana podría registrar lluvias y tormentas eléctricas en la última hora de la tarde. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Lo sorpresivo de este reporte climático es que este domingo 10 de mayo se perfile como una de las fechas con temperaturas más altas hasta el cierre de la próximo semana, dado que los pronósticos anticipan condiciones frescas y variables para los días siguientes.

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