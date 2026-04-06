El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tomó una medida extraordinaria de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA. A través de una orden de emergencia, se restringirán diversos eventos en parques de la ciudad durante el torneo, incluyendo conciertos y festivales gastronómicos. La decisión fue implementada por el Departamento de Parques de la ciudad a solicitud del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Como resultado, no se otorgarán nuevos permisos para actividades especiales en espacios públicos entre el 11 de junio y el 19 de julio, fechas en las que se desarrollará el campeonato.

Esta normativa podría afectar a cualquier evento que reúna a 20 o más personas y que requiera autorización oficial. Incluso celebraciones privadas, como fiestas de cumpleaños en parques, podrían verse limitadas bajo esta disposición.

Según explicaron las autoridades, la medida responde a la necesidad de optimizar los recursos de seguridad. Durante ese periodo, la policía deberá cubrir tanto los eventos relacionados con el Mundial como las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que implica una alta demanda de personal.

La medida afectará conciertos, festivales e incluso reuniones privadas que requieran permisos. (Foto referencial: Freepik)

“Para desplegar recursos de manera más efectiva y controlar los costos de horas extras, la policía de Nueva York ha recomendado que el departamento niegue ciertas solicitudes de permiso para nuevos eventos entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026”, señaló el Departamento de Parques según el New York Post.

Además, las solicitudes para eventos que no se realizaron el año anterior podrían ser rechazadas; sin embargo, las manifestaciones públicas no estarán sujetas a estas restricciones, por lo que seguirán permitidas.

La decisión responde a la gran cantidad de visitantes esperados por el Mundial de Fútbol y a la necesidad de desplegar más policías. (Foto: FIFA)

Se espera que la ciudad reciba a millones de visitantes durante ese periodo. Solo por los partidos del Mundial en el MetLife Stadium se calcula la llegada de alrededor de 1,2 millones de personas, mientras que otros eventos vinculados al aniversario del país podrían atraer hasta 6 millones adicionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica, ya que por primera vez contará con 48 equipos y se llevará a cabo en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: calendario completo, sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo en EE. UU., México y Canadá

Conoce los detalles clave sobre las fechas y sedes:

¿Cuándo se jugará?

El torneo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Partido inaugural: 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México). Gran Final: 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva Jersey/Nueva York).

Sedes y Estadios

Los partidos se distribuirán en 16 ciudades anfitrionas:

México (3 sedes)

Ciudad de México: Estadio Azteca (Sede del partido inaugural).

Estadio Azteca (Sede del partido inaugural). Guadalajara: Estadio Akron.

Estadio Akron. Monterrey: Estadio BBVA.

Estados Unidos (11 sedes)

Nueva York / Nueva Jersey: MetLife Stadium (Sede de la Gran Final ).

MetLife Stadium (Sede de la ). Arlington (Dallas): AT&T Stadium.

AT&T Stadium. Kansas City: GEHA Field at Arrowhead Stadium.

GEHA Field at Arrowhead Stadium. Houston: NRG Stadium.

NRG Stadium. Atlanta: Mercedes-Benz Stadium.

Mercedes-Benz Stadium. Los Ángeles: SoFi Stadium.

SoFi Stadium. Filadelfia: Lincoln Financial Field.

Lincoln Financial Field. Seattle: Lumen Field.

Lumen Field. San Francisco (Santa Clara): Levi’s Stadium.

Levi’s Stadium. Boston (Foxborough): Gillette Stadium.

Gillette Stadium. Miami: Hard Rock Stadium.

Canadá (2 sedes)

Toronto: BMO Field.

BMO Field. Vancouver: BC Place.

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