Desde hace algunas semanas, los residentes de Nueva York están recibiendo un cheque de estímulo de reembolso que busca aliviar el impacto económico en los hogares a causa de la inflación; sin embargo, algunos contribuyentes elegibles todavía no han recibido su pago, por lo que se mostraron preocupados. Ante esta situación, la gobernadora de este estado, Kathy Hochul, informó el motivo por lo que se retrasaron con la entrega, que está programada para fines de noviembre. ¿Qué dijo exactamente? Te lo contamos a continuación.

Vale precisar que hasta el momento se emitieron 4 millones de cheques de un total proyectado de 8 millones, según Susan Pedo, directora de información pública del Departamento de Impuestos y Finanzas estatal.

Nueva York entregará al menos ocho millones de cheque por inflación (Foto: @GobernadoraKathyHochul / X)

A FINES DE NOVIEMBRE LLEGARÁN LOS CHEQUES POR INFLACIÓN EN NUEVA YORK

Debido a que los cheques no han llegado a todos los contribuyentes, la dirección del Departamento de Impuestos de Nueva York dio a conocer que existe un retraso provocado por el orden de procesamiento de los cheques. Es decir, si uno de tus vecinos ya cobró este beneficio, no quiere decir que a ti no te llegará el dinero, toda vez que no se entrega por la ubicación de los beneficiarios.

“Los cheques no se están distribuyendo geográficamente, se están enviando en el orden en que se procesaron las órdenes. Por lo tanto, no se preocupe si su vecino o un familiar recibió un cheque antes que usted. Los contribuyentes elegibles recibirán sus cheques antes de fin de año, casi para finales de noviembre”, señaló Pedo a ABC News.

Aunque falta entregar la mitad de los cheques, no te alarmes, ya que de todas maneras llegará el tuyo (Foto: Freepik)

EL ENVÍO ES DE FORMA AUTOMÁTICA

Si estás pensando presentar una solicitud o llenar algún formulario adicional para que te llegue tu cheque por inflación, no lo hagas, ya que este se entrega de forma automática.

Aunque en casos particulares como declaraciones conjuntas o el fallecimiento de un cónyuge, el Estado cuenta con información disponible en su portal oficial tax.ny.gov, publicó El Diario.

Este cheque de estímulo es un alivio financiero para los ciudadanos (Foto: Pixabay)

¿A QUIÉNES Y QUÉ MONTOS SE ENTREGA?

El monto del cheque por inflación varía según el nivel de ingresos de los beneficiarios:

SOLTERO

Si su ingreso bruto ajustado (BBR) en Nueva York en 2023 fue de US$75,000 o menos, su reembolso será de US$200

Si su ingreso fue superior a US$75,000, pero inferior a US$150,000, el reembolso será de US$150.

CASADOS ​CON DECLARACIÓN CONJUNTA

Si su Ingreso Bruto Ajustado (INA) de Nueva York en 2023 fue de US$150,000 o menos, su reembolso será de US$400.

Si su INA fue superior a US$150,000, pero inferior a US$300,000, recibirá US$300.

CASADOS QUE DECLARAN POR SEPARADO

Si su ingreso bruto ajustado (GBA) en Nueva York en 2023 fue de US$75,000 o menos, su reembolso será de US$200.

Si el GBA fue superior a US$75,000, pero inferior a US$150,000, recibirá US$150.

JEFE DE FAMILIA

Si su ingreso bruto ajustado en Nueva York en 2023 fue de US$75,000 o menos, el reembolso será de US$200.

Si el ingreso fue de más de US$75,000, pero no más de US$150,000, recibirá US$150.

CÓNYUGE SOBREVIVIENTE CALIFICADO

Si el ingreso bruto ajustado en Nueva York en 2023 fue de US$150,000 o menos, el reembolso será de US$400.

Si el ingreso superó los US$150,000 pero no más de US$300,000, recibirá US$300.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!