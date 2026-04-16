La ciudad de Nueva York tuvo este miércoles un día inusualmente caluroso, con temperaturas más propias del verano que de la primavera. Según meteorólogos, el termómetro alcanzó los 90 grados Fahrenheit, una cifra que rompió un récord de 85 años y que incluso hizo pensar en un día ideal para ir a la playa. En Central Park, la temperatura llegó a los 90 grados alrededor de las 2:15 p.m., convirtiéndose en el 15 de abril más caluroso registrado desde 1941, cuando se alcanzaron 87 grados.

“Sería un buen día para ir a la playa, pero no para saltar al agua porque todavía hace mucho frío”, dijo el miércoles por la mañana el meteorólogo principal de AccuWeather, Matt Benz, al New York Post.

El calor continuará durante los próximos días. Para el jueves se espera una temperatura máxima de 89 grados, mientras que el viernes rondará los 80, manteniendo este ambiente cálido poco habitual para esta época del año, según los pronósticos.

Algunas áreas registraron el 15 de abril más caluroso desde 1941. (Foto referencial: Pixabay)

Sin embargo, este adelanto de verano no durará mucho. Durante el fin de semana y hasta el lunes, las temperaturas volverán a descender, ubicándose entre los 50 y 60 grados, explicó Benz.

“Este fin de semana, volvemos a una realidad más parecida a la de abril”, agregó el experto. “Se sentirá mucho más fresco”.

El clima cálido continuará hasta el viernes, con máximas cercanas a los 80 °F. (Foto de Yuki IWAMURA / AFP) / YUKI IWAMURA

Cómo será el clima en Nueva York en los próximos días

Para la segunda quincena de abril en Nueva York, se espera un inicio marcado por temperaturas inusualmente altas y un cambio gradual hacia condiciones más frescas y húmedas.

El jueves 16 de abril será el día más caluroso, alcanzando una máxima de 32°C bajo un cielo parcialmente nublado; no obstante, a partir del viernes 17, el termómetro comenzará a descender hasta los 27°C, con la probabilidad de tormentas breves por la tarde que darán paso a un ambiente más templado durante el sábado.

A partir del viernes 17, el termómetro comenzará a descender. (Foto referencial: Pixabay)

AccuWeather indica que, para el fin de semana, el clima se tornará notablemente más frío. Para el domingo 19 de abril, las temperaturas caerán de forma drástica hasta una máxima de apenas 13°C, acompañada de vientos persistentes y una alta probabilidad de chubascos.

Esta tendencia sugiere que, aunque la primavera comience con un calor intenso, los días siguientes requerirán de nuevo el uso de abrigos ligeros y paraguas debido a la inestabilidad atmosférica en la ciudad.

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