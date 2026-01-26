El paso de una potente tormenta invernal en Estados Unidos ha provocado que muchos estados resulten gravemente afectados. Por ejemplo, los reportes meteorológicos indican que Nueva York ha registrado acumulaciones de nieve que superaron los registros de décadas. En los siguientes párrafos, te detallaré en qué localidades se presenció las cifras más impactantes y cómo afectó a los miles de habitantes. Presta atención a lo que te mencionaré en esta nota.

Según información de CBS News , la ciudad de Nueva York comenzó este lunes 26 de enero con las excavaciones de nieve, el cual cubrió gran parte de las principales vías y aceras. Existieron complicaciones durante estas labores.

Una situación similar se vivió en Nueva Jersey, donde a varios residentes les tomó más tiempo de lo habitual remover la nieve acumulada en las aceras y en la parte inferior de sus vehículos.

Las cantidades de nieve en Nueva York fueron suficientes para que los vehículos queden "atascados". (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Los coches se han quedado atascados en esta esquina toda la mañana. He quitado la nieve de un par de coches para sacarlos de la colina. Ha estado muy mal”, fueron las palabras de un conductor perjudicado por la nieve al medio citado.

Las ciudades de Nueva York con mayores acumulaciones de nieve

Según el equipo de meteorología de FOX 5, Washington Heights es la localidad que registró una mayor acumulación de nieve en el último fin de semana. Los reportes señalan que esta zona alcanzó las 14.9 pulgadas.

También otras localidades del mencionado estado reportaron acumulaciones de doble dígito, tales como Throgs Neck Bridge (12.5), Williamsburg (12.0), Central Park (11.4), Flatbush (11.3), Howard Beach (11.0) y la ciudad de Nueva York/JFK (10.3).

Washington Heights es la localidad de Nueva York que ha registrado mayores nevadas el último fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para la presente semana, la nieve seguirá impactando en el estado de Nueva York aunque será de manera ligera. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que la Gran Manzana mantendrá chubascos de de nieve débiles a corto plazo.

