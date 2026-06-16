Nueva York amanece envuelta en una celebración que no se veía desde hace más de medio siglo: el triunfo de los New York Knicks en las Finales de la NBA ha despertado una ola de júbilo que aún se siente en las bodegas del Bronx, en los cafés de Washington Heights, en los salones de peluquería de Jackson Heights y en las esquinas de Sunset Park. Familias que llevan décadas siguiendo al equipo compartieron memes, historias de abuelos y camisetas gastadas; restaurantes del East Village pusieron pantallas adicionales; el subway vibró con cánticos azules y naranjas; y los restaurantes de comida puertorriqueña y dominicana se llenaron de hinchas celebrando como si fuera una fiesta de barrio.

Mira también: Kathy Hochul firmó ley que ampliará el consumo de alcohol en Nueva York

Con esa energía en la calle, la alcaldía confirmó la fecha y el recorrido del desfile oficial: un homenaje que promete ser uno de los eventos más multitudinarios y emotivos de la ciudad en años recientes, y una oportunidad para que comunidades enteras —desde los vendedores ambulantes de Manhattan hasta las iglesias latinas— salgan a celebrar un campeonato largamente esperado.

Una fan de los Knicks celebrando el campeonato de la NBA en Central Park (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

¿CUÁNDO SERÁ EL DESFILE DE LOS KNICKS EN NUEVA YORK?

Según varios medios de comunicación locales como Secret NYC, New York Post, etc., el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que el desfile oficial para celebrar el campeonato de los Knicks se realizará el jueves 18 de junio. La actividad comenzará a las 10:00 a.m. y reunirá a miles de aficionados vestidos de azul y naranja para acompañar a los nuevos campeones en un recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos de Manhattan.

Fecha: jueves 18 de junio

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Recomendación: llegar con varias horas de antelación; el metro (líneas 1, 2, 3 y R/W según el tramo) estará muy concurrido.

Parade. Thursday. Manhattan. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 14, 2026

Datos clave del desfile:

Información Detalle Evento Desfile de campeonato de los New York Knicks Fecha 18 de junio Hora de inicio 10:00 a.m. Punto de partida Battery Park Recorrido Broadway y Canyon of Heroes Punto final City Hall Ceremonia especial Entrega de llaves de la ciudad Organiza Alcaldía de Nueva York

EL RECORRIDO CONFIRMADO: DE BATTERY PARK AL CITY HALL

Según la alcaldía, la celebración arrancará cerca de Battery Park, en el extremo sur de Manhattan. Desde allí avanzará hacia el norte por Broadway atravesando el famoso Canyon of Heroes, una ruta reservada para los acontecimientos más importantes de la ciudad. El desfile concluirá en City Hall, donde se realizará una ceremonia oficial encabezada por el alcalde Mamdani. Varios integrantes de los Knicks recibirán las tradicionales Llaves de la Ciudad, uno de los máximos reconocimientos de Nueva York.

Recorrido previsto:

Inicio en Battery Park.

Avance por Broadway.

Paso por el Canyon of Heroes.

Llegada a City Hall.

Ceremonia oficial y homenaje al equipo.

EL PRIMER “TICKER-TAPE” PARA LOS KNICKS EN LA HISTORIA MODERNA

Aunque los Knicks ganaron títulos en los años 1970, nunca habían recibido un tradicional ticker-tape parade, el emblemático desfile de papel picado que distingue a las grandes celebraciones neoyorquinas. Este tipo de homenajes ha sido reservado para momentos excepcionales —desde triunfos deportivos de equipos como los Yankees hasta celebraciones militares y visitas de líderes mundiales— por lo que el desfile tendrá un valor simbólico enorme para generaciones que nunca vivieron una escena así con los Knicks.

UNA TEMPORADA QUE TERMINÓ CON UN CAMPEONATO HISTÓRICO

Los Knicks derrotaron a los San Antonio Spurs por 107-103 en el quinto partido de las Finales para quedarse con la serie 4-1. El gran protagonista fue Jalen Brunson, autor de 45 puntos que incluyeron una remontada épica después de que el equipo llegó a estar 16 puntos abajo. Durante la postemporada, Nueva York encadenó 13 victorias seguidas, eliminó a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers, y protagonizó la mayor remontada en la historia de unas Finales de la NBA al borrar una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido jugado en el Madison Square Garden.

Fans de los Knicks celebrando el campeonato de la NBA en el Metro de Nueva York (Foto: AFP) / JEREMY WEINE

RECOMENDACIONES PARA QUIENES ASISTIRÁN

Llegar temprano: varias horas de anticipación si quieres buen lugar en Broadway.

Transporte: usa el metro y evita autos privados; muchas calles estarán cerradas.

Seguridad: sigue las indicaciones de la policía y las vallas; habrá controles y cierres temporales.

Para familias: lleva agua, protección solar y planes para reunirse si alguien se separa.

Para latinos y turistas: busca puntos conocidos (bodegas, plazas, iglesias locales) para coordinar encuentros con familiares y amigos.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA

Se esperan miles de asistentes.

Habrá ceremonia oficial en City Hall con entrega de Llaves de la Ciudad.

Edificios municipales se iluminarán de azul y naranja.

Autoridades anunciarán más detalles sobre seguridad y cierres de calles en los próximos días.

Se pronostica clima cálido y húmedo por la mañana; revisa el pronóstico la noche anterior.

CONTEXTO Y SIGNIFICADO PARA LA COMUNIDAD HISPANA DE NUEVA YORK

Este desfile es más que una celebración deportiva: para muchos inmigrantes y familias latinas es un momento de pertenencia y orgullo local. No es raro ver a abuelos que emigraron en los años 70 llevando la misma camiseta desgastada, o a jóvenes que organizan caravanas en sus vecindarios para ver pasar a los jugadores. Barrios como El Bronx, Washington Heights y Queens han sido claves en la hinchada knickerbocker; esta celebración dará visibilidad a esa pasión en las calles principales de Manhattan, algo que para muchos equivale a un reconocimiento público de su historia y raíces en la ciudad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!