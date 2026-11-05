Después de varios días sin precipitaciones, el área de Nueva York se prepara para un cambio en las condiciones del tiempo. Un sistema frontal llevará lluvias dispersas desde la mañana del jueves 5 de noviembre, aunque los episodios más intensos podrían llegar durante la noche y extenderse hasta el viernes 6. El pronóstico advierte que no todas las localidades recibirán la misma cantidad de agua, por lo que las zonas costeras deberán prestar especial atención a la evolución del sistema. Pero ¿cuántas pulgadas de lluvia podrían acumularse y qué sectores tienen mayor riesgo de experimentar fuertes precipitaciones?

¿Cuándo comenzarán las lluvias en Nueva York?

Según NBC 4 New York, las primeras precipitaciones llegarán durante el jueves 5 de noviembre, varias horas antes del avance del frente frío. Sin embargo, no se espera que llueva durante toda la jornada ni que los primeros episodios sean particularmente intensos.

De acuerdo con el pronóstico, serán lluvias dispersas y ligeras, por lo que algunas localidades podrían registrar precipitaciones mientras otras permanecerán secas durante buena parte del día.

Aun así, se recomienda llevar un paraguas al salir de casa, debido a que las condiciones podrían cambiar conforme avance el sistema meteorológico.

Nueva York podría registrar precipitaciones intensas en Long Island y zonas costeras. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cuánta lluvia caerá en Nueva York entre el 5 y 6 de noviembre?

La mayor incertidumbre está relacionada con la cantidad de precipitaciones que recibirá la franja costera. El viernes 6 de noviembre, el frente frío estará ubicado a lo largo de la costa este de Estados Unidos y tendrá una banda de abundante humedad atmosférica por delante.

Este escenario favorecerá lluvias más intensas, que podrían incluir tormentas eléctricas cerca de la costa durante la mañana del viernes y continuar de manera intermitente a lo largo del día.

Las acumulaciones dependerán de la trayectoria que siga la banda de precipitaciones más fuertes. Por ahora, los modelos meteorológicos ofrecen dos escenarios diferentes:

Modelo estadounidense: pronostica que las lluvias más intensas rozarán la costa. Bajo esta proyección, Long Island y la costa de Nueva Jersey podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas de agua o incluso más durante el viernes.

o incluso más durante el viernes. Modelo europeo: sitúa la banda de precipitaciones intensas completamente mar adentro. Esto dejaría acumulaciones más parecidas a las del interior, con lluvias considerablemente menores.

La diferencia entre ambos pronósticos es importante porque existe la posibilidad de que las precipitaciones intensas se concentren en una franja relativamente estrecha. Un pequeño desplazamiento del frente frío hacia el este podría llevar buena parte de esa lluvia mar adentro.

¿Qué zonas de Nueva York recibirán más lluvia?

Las localidades del interior de la región triestatal no esperan acumulaciones importantes. En la mayoría de estos sectores, los registros se mantendrían por debajo de media pulgada.

La situación podría ser distinta en las comunidades cercanas al océano Atlántico. Long Island y Jersey Shore aparecen entre las zonas que podrían recibir las precipitaciones más abundantes si se cumple el escenario del modelo estadounidense.

La diferencia entre las áreas costeras y las del interior dependerá de la ubicación definitiva de la banda de lluvias intensas. Por eso, todavía existe incertidumbre sobre cuáles serán las localidades más afectadas.

Nueva York mantiene la incertidumbre sobre cuánta lluvia caerá y qué áreas podrían sufrir inundaciones aisladas. | Crédito: AFP

¿Habrá inundaciones o tormentas severas el viernes 6 de noviembre?

Aunque se esperan lluvias más fuertes y algunos episodios con tormentas eléctricas, el pronóstico no anticipa condiciones meteorológicas severas para el viernes 6 de noviembre.

Sin embargo, podrían producirse inundaciones aisladas en las zonas que reciban los aguaceros más intensos. Este riesgo dependerá de cuánto tiempo permanezcan las precipitaciones sobre una misma localidad y de las cantidades que finalmente se acumulen.

Por ello, quienes viven en sectores costeros de Nueva York y Nueva Jersey deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente durante la noche del jueves y la jornada del viernes.