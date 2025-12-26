Ante la inminente llegada de una tormenta invernal histórica , Nueva York ya puso en marcha un plan preventivo, activando protocolos de emergencia para proteger a sus ciudadanos. Entre las medidas ejecutadas, las autoridades locales están aplicando sal líquida en las carreteras de manera estratégica. ¿Por qué? A continuación, te brindaré una explicación más detallada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los ciudadanos que residen en esta región experimentarán temperaturas extremadamente frías y presenciarán una “gruesa capa de nieve” durante este fin de semana, ya que se prevén acumulaciones de hasta 8 pulgadas.

En consecuencia, la agencia emitió una alerta de tormenta invernal que estará vigente desde las 4:00 p.m. (hora local) del viernes 26 hasta la 1:00 p.m. del sábado 27 de diciembre.

Ante la posible presencia de nieve en la ciudad, sería un grave peligro para aquellas personas que conducirán este fin de semana. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Por qué se verterá sal líquida en las carreteras de Nueva York este fin de semana

Esta solución, conocida como salmuera, es una excelente opción para mitigar, considerablemente, los efectos de la nieve en el pavimento, especialmente en las carreteras. Habitualmente, la sal líquida se esparce antes y durante las nevadas para que se adhiera al suelo y evite la formación de hielo.

Esto es un punto a favor para aquellas personas que pretenden transitar o conducir en Nueva York, una región con alta presencia de gente y vehículos, ya que la solución de agua con sal permite que la nieve se derrita más rápido.

La sal líquida permite que la nieve se derrita con mayor rapidez. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Si bien la sal líquida es una excelente opción, no significa que elimine el problema de la nieve por completo en la ciudad, puesto que su uso debe complementarse con labores de limpieza mecánica.

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) informó que sus equipos y su personal comenzará a trabajar para el retiro de esta posible nieve. Además, se espera que se vierta “millones de litros” de sal líquida.

Con lo dicho, si viajarás en esta ciudad o en alguna zona de Nueva Jersey este fin de semana, es recomendable que reconsideres lo planificado o esperes hasta que se finalice esta tormenta invernal, ya que deberás priorizar tu integridad física.

