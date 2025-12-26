La ciudad de Nueva York se alista para lo que podría convertirse en la nevada más significativa de los últimos años. Desde la tarde de hoy, viernes 26 de diciembre, y hasta la mañana del sábado, una potente tormenta invernal comenzará a cubrir calles, autopistas y vecindarios con una espesa capa de nieve.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso de tormenta invernal para toda el área metropolitana de Nueva York, una alerta que se extiende al sur de Connecticut, el noreste de Nueva Jersey y el sureste del estado de Nueva York. En total, más de 23 millones de personas permanecen bajo advertencia por este evento climático.

❄️ Una tormenta rápida, pero intensa

El sistema, alimentado por aire ártico y la humedad justa, avanzará con rapidez desde el centro del estado de Nueva York hasta las zonas costeras. Aun así, se espera que deje acumulaciones suficientes como para requerir palas y quitanieves, especialmente en el área metropolitana neoyorquina.

Pronóstico de acumulación de nieve entre viernes y sábado: el mapa muestra las zonas del noreste de EE.UU. con mayor impacto, donde podrían caer hasta 15 pulgadas. | Crédito: AccuWeather

Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather, advierte que se trata de un fenómeno conocido como Alberta clipper, capaz de descargar la mayor cantidad de nieve de la temporada hasta ahora, justo en pleno período de viajes y retornos tras la Navidad.

📍 Zonas y condados más impactados

Los mayores acumulados se esperan en:

Suburbios del norte de la ciudad de Nueva York

Región de las montañas Catskill , al norte del estado

, al norte del estado Sectores del noreste de Pensilvania

Áreas del norte y centro de Nueva Jersey

En estas zonas, la nieve podría alcanzar entre 6 y 12 pulgadas, con puntos aislados que llegarían hasta 15 pulgadas, según proyecciones especializadas. En contraste, Boston quedaría apenas en el límite norte del sistema, con acumulaciones menores que las previstas más al sur y al oeste.

🚗 Impacto en viajes y actividades

Aunque la tormenta será una buena noticia para amantes de la nieve y esquiadores que aún disfrutan de días libres, las autoridades advierten sobre retrasos importantes en carreteras y aeropuertos. Calles, aceras y autopistas podrían volverse resbaladizas en pocas horas.

La nieve cubrirá el área metropolitana de Nueva York y afectará a millones bajo alerta de tormenta invernal este viernes. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Además, este episodio invernal podría afectar el intenso movimiento posterior a la Navidad, incluyendo viajes de regreso, compras, cambios y devoluciones, en una de las semanas más activas del año.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y prepararse para condiciones invernales severas hasta que la tormenta se disipe durante la mañana del sábado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!