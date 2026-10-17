Nueva York pasó de una tarde templada a un fin de semana de abrigo, con lluvias, posibles tormentas y un descenso de temperaturas que se hará sentir desde la noche del viernes 16 de octubre. Para quienes regresan del trabajo en el subway, esperan el bus o tienen una salida familiar entre sus planes, el cambio merece atención: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa una máxima de 72 °F (22 °C) durante esta jornada y apenas 53 °F (12 °C) el sábado, según su pronóstico para un punto de Manhattan. A esa diferencia se sumará el viento del norte, mientras que la madrugada del domingo podría dejar el termómetro cerca de los 39 °F (4 °C).

La recuperación será gradual. Aunque el sol regresará el domingo, el ambiente seguirá fresco; el lunes comenzará un ascenso más sostenido y el martes se esperan valores cercanos a los 64 °F (18 °C). Antes de esa mejoría, la atención estará puesta en el paso del frente frío y las ráfagas que podrían acompañar a las tormentas.

Durante el fin de semana muchos ciudadanos de Nueva York serán afectados por un clima frío (Foto: AFP)

¿CUÁNDO BAJARÁN LAS TEMPERATURAS EN NUEVA YORK?

El descenso más marcado llegará detrás del frente frío que cruzará la región entre la tarde y la noche del viernes 16. El NWS prevé una línea de aguaceros con algunas tormentas fuertes, entre las cuales unas pocas podrían alcanzar intensidad severa. El principal riesgo será el viento, incluidas ráfagas aisladas capaces de causar daños.

En su informe de las 2:05 p. m., hora del Este, la oficina meteorológica local situó el paso de ese sistema por el área metropolitana aproximadamente entre las 7 y las 8 p. m. La franja es orientativa: el organismo advierte que el horario puede variar alrededor de una hora.

Después llegará el aire más frío. La máxima prevista para el sábado es de 53 °F (12 °C), frente a los 72 °F (22 °C) del día anterior. La diferencia entre ambas tardes rondaría los 19 °F, unos 11 °C, y el viento hará menos agradable permanecer al aire libre, incluso cuando aparezca el sol.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN NUEVA YORK: DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE

Estos valores corresponden al pronóstico puntual del NWS consultado para Manhattan, actualizado a las 2:39 p. m. del viernes 16 de octubre de 2026, hora del Este. Las mínimas indican la temperatura prevista para la noche de cada jornada.

Día Temperatura máxima Temperatura mínima nocturna Condiciones previstas Sábado 17 de octubre 53 °F (12 °C) 39 °F (4 °C) Posibilidad de lluvia temprano, seguida de claros; jornada ventosa Domingo 18 de octubre 55 °F (13 °C) 44 °F (7 °C) Soleado, con ambiente fresco Lunes 19 de octubre 58 °F (14 °C) 48 °F (9 °C) Mayormente soleado; aumento de nubosidad por la noche Martes 20 de octubre 64 °F (18 °C) 52 °F (11 °C) Parcialmente soleado y más templado

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Las cifras pueden cambiar con las siguientes actualizaciones y no deben trasladarse automáticamente a todos los barrios ni a las localidades vecinas.

LLUVIAS Y POSIBLES TORMENTAS: ¿QUÉ ESPERAR EL VIERNES?

El avance del frente traerá otra ronda de precipitaciones hacia el final de la tarde y durante la noche, con potencial para tormentas fuertes. Aunque se esperan sistemas de desplazamiento rápido, su corta duración no elimina el riesgo de ráfagas intensas.

NBC New York señaló que la amenaza de vientos dañinos sería mayor al oeste de la ciudad y que las células podrían perder parte de su fuerza al acercarse a la costa. Eso no deja fuera de peligro al área urbana: el NWS mantiene la posibilidad de condiciones adversas en la región metropolitana.

Al momento de la consulta, el pronóstico para Manhattan mostraba una vigilancia por tormentas severas —Severe Thunderstorm Watch— vigente hasta las 10 p. m. del viernes, hora local. Su estado debe comprobarse nuevamente antes de salir, ya que estos avisos pueden actualizarse durante la jornada.

Para quienes tengan una cena, una reunión familiar o un turno de trabajo nocturno, la franja de mayor atención coincide con las últimas horas de la tarde. La previsión puntual contempla aguaceros y posibles descargas eléctricas antes de las 11 p. m., con alguna probabilidad de lluvia después.

EL SÁBADO SERÁ EL DÍA MÁS FRÍO DEL FIN DE SEMANA

El sábado 17 comenzó con nubosidad y una probabilidad de lluvia del 30%, principalmente antes de las 8 a. m., según la previsión para Manhattan. Más tarde se abrirán claros, pero la máxima quedará cerca de los 53 °F (12 °C), con viento del norte de alrededor de 20 millas por hora, equivalentes a 32 kilómetros por hora.

El panorama regional incluye ráfagas de hasta 35 millas por hora —unos 56 kilómetros por hora— en algunos lugares. El NWS describe la masa de aire entrante como la más fría de la temporada hasta ahora y anticipa condiciones ventosas pese a la aparición del sol.

Conviene pensar en el abrigo de ida y también en el de regreso: la mínima nocturna podría situarse cerca de los 39 °F (4 °C). En otros sectores del área de cobertura del organismo se esperan registros en los 30 °F, e incluso valores próximos al punto de congelación hacia el extremo norte de esa región.

Ese escenario no implica que todos los distritos vayan a experimentar lo mismo. Las condiciones pueden variar entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, así como respecto de las comunidades vecinas.

Si el plan es hacer las compras, pasar por la bodega o visitar a la familia, estos son los momentos que conviene tener presentes:

Viernes por la tarde y noche: posibilidad de tormentas y ráfagas fuertes durante el paso del frente.

Sábado por la mañana: todavía podría llover temprano; después aumentarán los claros.

Sábado por la tarde: habrá más sol, pero persistirán el aire frío y el viento.

Sábado por la noche y madrugada del domingo: se espera el tramo más frío del fin de semana en el pronóstico consultado.

¿CUÁNDO VOLVERÁN A SUBIR LAS TEMPERATURAS EN NUEVA YORK?

La primera mejoría llegará el domingo 18 de octubre. Se espera una jornada soleada, con una máxima de 55 °F (13 °C) y vientos menos intensos que los del sábado. Será una oportunidad más tranquila para salir, aunque todavía habrá que llevar abrigo.

El ascenso continuará el lunes 19, cuando el termómetro podría alcanzar los 58 °F (14 °C). La diferencia será más notoria el martes 20, con registros cercanos a los 64 °F (18 °C), mientras que para el miércoles 21 se proyectan unos 63 °F (17 °C).

Para organizar la semana, la respuesta es concreta: el frío empezará a ceder el domingo, pero las tardes más templadas llegarían entre el lunes y el martes. No se prevé un regreso inmediato a los 72 °F del viernes; la recuperación será progresiva y las noches seguirán siendo frescas.