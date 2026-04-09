En Nueva York, mover el auto de lado a lado de la calle es parte de la rutina tanto como hacer fila en una deli, esquivar un taxi en Midtown o revisar el tren antes de salir de casa. Por eso, cuando el Departamento de Transporte anuncia la suspensión del alternate side parking, muchos conductores lo toman como un pequeño alivio en medio del corre-corre diario de la ciudad. Esta semana, ese respiro llega con motivo de varias festividades religiosas que afectan las reglas de limpieza de calles, pero ojo: que no haya que mover el carro no significa que todo esté permitido. Si manejas en Brooklyn, Queens, el Bronx, Manhattan o Staten Island, conviene revisar bien las fechas para evitar una multa innecesaria.

¿QUÉ DÍAS SE SUSPENDE EL ALTERNATE SIDE PARKING?

Según el calendario oficial del New York City Department of Transportation, esta semana el alternate side parking queda suspendido durante tres días consecutivos por la coincidencia de celebraciones religiosas.

Días sin ASP esta semana:

Miércoles 8 de abril: Pascua judía.

Jueves 8 de abril: Pascua judía y Jueves Santo ortodoxo.

Viernes 8 de abril: Viernes Santo ortodoxo.

El estacionamiento alterno en Nueva York entrará en pausa por unos días (Foto: AP)

¿POR QUÉ SE APLICA ESTA SUSPENSIÓN?

La ciudad de Nueva York adapta el calendario del alternate side parking para respetar días festivos importantes dentro de su población diversa. En una ciudad donde conviven comunidades judías, ortodoxas, latinas, caribeñas, asiáticas y de muchas otras procedencias, estos ajustes forman parte del funcionamiento normal de la vida urbana.

Las principales razones son:

Reconocimiento de festividades religiosas.

Menor carga operativa en días festivos.

Facilitar la movilidad de residentes y visitantes.

LO QUE NO CAMBIA

Aquí es donde muchos conductores se confían, y ahí es cuando llegan las multas. Aunque no se aplique el ASP, estas reglas siguen vigentes:

Los parquímetros continúan funcionando.

Está prohibido estacionar a menos de 15 pies de un hidrante.

Todas las señales de tránsito siguen aplicando.

En otras palabras, no mover el auto no equivale a estacionar sin restricciones. Si vas a dejar el carro en la calle, revisa la señal completa, porque en Nueva York una letra mal interpretada puede salir cara.

CALENDARIO COMPLETO DE SUSPENSIONES ASP 2026

Si manejas seguido en la ciudad, tener el calendario a mano puede ahorrarte tiempo, estrés y dinero.

Enero

1: Año Nuevo.

6: Día de Reyes.

19: Día de Martin Luther King Jr.

Febrero

12: Cumpleaños de Lincoln.

16: Día de los Presidentes y víspera del Año Nuevo Lunar.

17: Año Nuevo Lunar.

18: Miércoles de Ceniza.

Marzo

3: Purim.

20: Eid al-Fitr.

21: Eid al-Fitr.

Abril

2: Jueves Santo y Pascua judía.

3: Viernes Santo y Pascua judía.

8: Pascua judía.

9: Pascua judía y Jueves Santo ortodoxo.

10: Viernes Santo ortodoxo.

Mayo

14: Ascensión.

22: Shavuot.

23: Shavuot.

25: Memorial Day.

27: Eid al-Adha.

28: Eid al-Adha.

Junio

19: Juneteenth.

Julio

3: Día de la Independencia.

4: Día de la Independencia.

23: Tisha B’Av.

Agosto

15: Asunción.

Septiembre

7: Labor Day.

12: Rosh Hashaná.

13: Rosh Hashaná.

21: Yom Kippur.

26: Sucot.

27: Sucot.

Octubre

3: Shemini Atzeret.

4: Simjat Torá.

12: Día de la Herencia Italiana y Día de los Pueblos Indígenas.

Noviembre

1: Día de Todos los Santos.

3: Día de Elecciones.

8: Diwali.

11: Día de los Veteranos.

26: Thanksgiving.

Diciembre

8: Inmaculada Concepción.

25: Navidad.

Los ciudadanos de Nueva York que tienen un auto tendrán un breve respiro de esta norma (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

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