En una ciudad donde cada vez es más difícil encontrar un apartamento decente a un precio razonable —sobre todo en barrios con fuerte presencia latina como el Bronx, Queens, Washington Heights o Brooklyn—, la ciudad de Nueva York está impulsando una alternativa que hace unos años muchos veían como algo raro o “solo de películas”: vivir en espacios más pequeños, bien diseñados y ubicados dentro del mismo terreno de una vivienda principal. Las llamadas “minicasas”, “casitas en el patio” o unidades accesorias ya no son solo una tendencia urbana comentada en redes sociales; hoy forman parte de una estrategia concreta para enfrentar la crisis de vivienda en la ciudad más poblada de Estados Unidos, especialmente en comunidades inmigrantes donde es común que varias generaciones compartan la misma propiedad.

Desde enero de 2026, la ciudad de Nueva York dio un paso clave al legalizar este tipo de construcciones en sus cinco condados (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island). Y ahora, con el relanzamiento de un programa público, el mensaje es claro: no solo quieren que se construyan más viviendas, sino que los propios dueños de casa —incluidos muchos propietarios hispanos que llevan años pagando hipoteca o impuestos en esta ciudad— sean parte activa de la solución.

UN INCENTIVO DE HASTA US$395,000 PARA CONSTRUIR EN CASA

El programa Plus One ADU, impulsado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés), ofrece hasta US$395,000 en financiamiento para que propietarios construyan una unidad adicional en su terreno. Esta iniciativa forma parte del plan mayor llamado City of Yes for Housing Opportunity, con el que la ciudad busca aliviar la escasez de vivienda y aumentar la oferta habitacional en vecindarios donde los alquileres no paran de subir.

Lo interesante aquí es que no se trata solo de dinero. El programa también incluye asesoría técnica durante todo el proceso, algo clave en una ciudad donde los permisos, las normas de zonificación y la burocracia pueden ser complicados, especialmente para quienes no dominan el inglés o nunca han hecho una remodelación grande en su propiedad.

El alcalde Mamdani reactivo este proyecto que beneficiará a miles en nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ TIPO DE CONSTRUCCIONES ESTÁN PERMITIDAS?

Cuando hablamos de ADU (Accessory Dwelling Unit), nos referimos a viviendas independientes dentro de un mismo lote. En la práctica, pueden tomar varias formas que muchos ya han visto en barrios residenciales de Queens, Brooklyn o Staten Island:

Casitas en el patio trasero.

Departamentos en sótanos o áticos que se acondicionan con entrada independiente.

Conversión de garajes en una pequeña vivienda.

Pequeñas ampliaciones adosadas a la estructura principal.

Todas estas opciones deben incluir lo básico para vivir: cocina, baño y dormitorio, de manera que se consideren una unidad de vivienda completa y no solo un “cuartito extra”.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL PROGRAMA?

Aquí es donde conviene prestar atención, porque no todos los propietarios aplican. Aunque el interés ha sido alto —con miles de solicitudes en rondas anteriores—, solo alrededor del 25% cumple con los requisitos.

En términos generales, debes:

Ser propietario de una vivienda unifamiliar o bifamiliar en la ciudad de Nueva York.

Cumplir con las normas de zonificación de tu terreno (lo que determina si se puede añadir una unidad extra).

Tener la propiedad en condiciones legales para construir y sin problemas graves de estructura.

Ajustarte a los criterios financieros del programa, que revisa ingresos, deudas y situación de la hipoteca.

La ciudad incluso habilitó una herramienta digital donde puedes ingresar tu dirección y saber de inmediato si tu lote tiene potencial para una ADU, algo muy útil para dueños en zonas como Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Inwood o el sur del Bronx, donde las propiedades suelen tener espacio adicional o sótanos sin aprovechar.

¿CÓMO SOLICITAR ANTES DE JUNIO?

Si estás pensando en aprovechar esta oportunidad para generar un ingreso extra, apoyar a un familiar que no consigue renta o simplemente aumentar el valor de tu casa en Nueva York, el proceso es más estructurado de lo que parece. Te lo resumo en pasos claros:

Verifica tu elegibilidad. Consulta si tu propiedad permite una ADU según la zonificación y revisa si tu lote cumple con las condiciones mínimas. Define el objetivo de la vivienda. Puede ser para alquilar a terceros, alojar a un familiar (como padres mayores, hijos adultos o un pariente recién llegado del extranjero) o aumentar el valor del inmueble a futuro. Planifica el diseño. Puedes optar por planos personalizados con un arquitecto o usar modelos preaprobados por la ciudad, que ya están pensados para distintos tipos de lotes en Nueva York. Tramita permisos y construye. Trabaja con profesionales certificados para cumplir con las regulaciones de construcción, seguridad y códigos eléctricos, evitando problemas posteriores con inspecciones o multas. Inspección final y ocupación. Una vez terminada la obra, debes obtener el certificado oficial para habitarla. Solo así la unidad se considera legal y podrás alquilarla o utilizarla sin riesgo de sanciones.

Además, la ciudad ofrece una biblioteca de planos ya aprobados, lo que reduce tiempos y costos, algo que muchos propietarios valoran en un contexto donde conseguir contratistas confiables puede ser todo un reto. Para muchas familias hispanas que han invertido cada dólar en su propiedad, este tipo de apoyo técnico marca la diferencia entre animarse o no a construir.

Nueva York es una ciudad donde muchos quieren vivir, pero los costos suelen ser muy altos. No obstante, hay maneras de poder cumplir ese sueño ahorrando más dinero de lo que se cree (Foto: AFP)

FECHA LÍMITE Y LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Las solicitudes para esta ronda ya están abiertas, pero hay un detalle importante: el plazo cierra el 12 de junio de 2026. Con la alta demanda que ha tenido el programa en ciclos anteriores, no es buena idea dejarlo para último momento. La propia ciudad espera que este tipo de viviendas represente más del 30% de las nuevas unidades construidas en los próximos años, con una meta de 25,000 hogares adicionales. Para propietarios en Nueva York, especialmente en comunidades latinas donde el espacio siempre se queda corto y el alquiler no deja de subir, esta puede ser una oportunidad concreta de invertir en la propiedad, generar ingresos adicionales legales y, al mismo tiempo, ayudar a aliviar la crisis de vivienda en la ciudad donde viven.

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