Si estás buscando una oportunidad laboral estable en la ciudad y quieres mejorar tus ingresos en un contexto de altos costos de vivienda, servicios y alimentos, este evento puede interesarte. La administración municipal realizará un hiring hall, es decir, una jornada de selección acelerada en la que algunos postulantes podrán salir con una oferta en mano al finalizar la entrevista presencial, algo poco habitual en un escenario tan competitivo como el de Nueva York, donde muchos trabajadores latinos pasan semanas enviando currículums sin obtener respuesta o encadenan varios empleos de medio tiempo para cubrir gastos.

Lo más destacable es que las posiciones disponibles se orientan a un empleo de planta, jornada completa, paquete de beneficios amplio y un sueldo que puede alcanzar los US$69,762 al año tras cinco años de servicio. El proceso estará bajo la responsabilidad de la New York City Administration for Children’s Services (ACS), organismo clave en programas dirigidos a jóvenes y familias, con fuerte presencia en comunidades diversas de la ciudad.

¿CUÁNDO SERÁ EL HIRING HALL DE NUEVA YORK?

La jornada de selección se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto de 2026 y estará orientada a cubrir plazas de Youth Development Specialist. A diferencia de una feria de empleo convencional, el esquema contempla entrevistas cara a cara y la posibilidad de cerrar el acuerdo laboral en el mismo espacio donde se desarrolla el encuentro, siguiendo el modelo de contratación rápida que la ciudad impulsa en distintos barrios.

Un punto clave es el acceso: la participación será únicamente mediante invitación previa. Las personas interesadas deberán completar primero un formulario digital y, tras la evaluación, solo quienes cumplan el perfil recibirán el correo con la dirección específica y las instrucciones para el día de la reunión.

Detalle Información Fecha Miércoles 12 de agosto de 2026 Organiza New York City Administration for Children’s Services (ACS) Cargo Youth Development Specialist Modalidad Entrevistas presenciales por invitación Posible contratación El mismo día

¿DÓNDE SERÁ EL EVENTO Y POR QUÉ LA UBICACIÓN NO ES PÚBLICA?

Entre quienes viven en la ciudad suele surgir la pregunta sobre el lugar exacto de la jornada. En este caso, ACS informó que la dirección no se difundirá de forma abierta para evitar saturación del espacio y mantener un flujo ordenado de asistentes.

La información sobre el sitio se compartirá únicamente con las personas seleccionadas después de completar el formulario en línea y pasar el filtro inicial. Esto implica que llenar la solicitud es un requisito obligatorio para entrar en la lista de candidatos considerados.

Para muchos residentes hispanos, este mecanismo puede resultar distinto a las ferias realizadas en centros comunitarios de El Barrio, Jackson Heights o Sunset Park, donde basta llegar con el resume. Aquí, el filtro se realiza antes y solo quienes cumplen el perfil reciben detalles logísticos.

El evento neoyorquino busca cubrir unas plazas muy importantes para la comunidad (Foto: Freepik)

SALARIOS DE HASTA US$70,000 Y BENEFICIOS COMPLETOS

La categoría de Youth Development Specialist arranca con una remuneración anual de US$55,075. Con los aumentos establecidos para este rol, el ingreso puede crecer hasta US$69,762 al cabo de cinco años, cifra cercana a los US$70,000 y alineada con rangos habituales en empleos municipales que implican contacto directo con la comunidad.

Además del sueldo, el paquete de beneficios resulta atractivo para quienes buscan estabilidad en Nueva York, especialmente en hogares latinos donde el ingreso principal suele provenir de actividades en servicios, comercio, limpieza o construcción.

Entre los beneficios se incluyen:

Seguro médico integral.

Bonificaciones por permanencia.

Oportunidades de educación superior.

Posibilidades de crecimiento profesional.

Puesto de planta con jornada completa.

Para familias hispanas asentadas en los cinco condados, contar con cobertura de salud, vacaciones pagadas y un contrato estable marca una diferencia frente a trabajos informales o sin prestaciones.

¿QUÉ HACE UN YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST?

La función central se enfoca en el acompañamiento de adolescentes en centros de detención juvenil seguros administrados por la ciudad, espacios que combinan custodia con programas educativos y actividades de desarrollo personal.

Las principales tareas incluyen:

Actuar como mentor y referencia positiva para los jóvenes.

Supervisar rutinas diarias dentro de las instalaciones.

Favorecer un ambiente seguro y organizado.

Impulsar procesos de crecimiento individual y social.

En términos prácticos, se trata de un rol con fuerte componente comunitario y pedagógico, orientado a apoyar a chicos en etapas complejas de su vida. Para personas de origen latino que ya colaboran en parroquias, organizaciones sin fines de lucro, after-school programs o iniciativas juveniles en el vecindario, este tipo de posición permite transformar esa experiencia en una carrera dentro del gobierno local.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

ACS definió criterios concretos para quienes deseen aplicar. Se puede participar si se cumple con una de estas dos condiciones:

Contar con diploma de secundaria (o equivalente) y al menos un año de experiencia laboral a tiempo completo trabajando con jóvenes o adultos en situación de riesgo.

Tener un título universitario de licenciatura (bachelor’s degree).

Cumplir con estos puntos es clave para avanzar en la evaluación.

El esquema abre posibilidades tanto a personas que cursaron estudios en instituciones estadounidenses como CUNY o SUNY, como a quienes obtuvieron su formación superior en el extranjero y lograron convalidar credenciales, siempre que acrediten trayectoria en trabajos comunitarios o en apoyo a poblaciones vulnerables.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA EL HIRING HALL DE NUEVA YORK?

La inscripción se realiza de forma previa mediante el formulario habilitado por la New York City Administration for Children’s Services, siguiendo el modelo utilizado en otras jornadas de contratación rápida de la iniciativa Jobs NYC.

El paso a paso es el siguiente:

Completar el formulario de interés en línea. Esperar la revisión de la información enviada. Recibir el correo de invitación oficial en caso de ser seleccionado. Presentarse a la entrevista presencial el 12 de agosto.

Es importante tener claro que enviar la solicitud no garantiza el cupo, ya que el número de asistentes es limitado y la selección se hace con anticipación.

Para quienes desean un puesto con prestaciones, ruta de crecimiento y la posibilidad de obtener una respuesta en cuestión de horas, este hiring hall representa una de las vías más rápidas que ofrece hoy el gobierno de la ciudad, especialmente interesante para la comunidad hispana que ya vive en Nueva York y busca dar el salto hacia un empleo público estable.

Los encargados del evento deberán analizar las aplicaciones para determinar quiénes serán los que pasen la entrevista (Foto: Freepik)

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