Aunque todavía faltan varias semanas para que el frío se instale en Nueva York y las terrazas de Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park den paso a los abrigos, las primeras proyecciones para el invierno 2026-2027 ya dibujan un escenario que merece atención. El Niño se está fortaleciendo y los modelos climáticos anticipan una temporada menos estable. Esto no permite saber cuánta nieve caerá en Central Park ni cuándo llegará la primera gran tormenta, pero sí abre la puerta a jornadas con lluvia, aguanieve, acumulaciones húmedas, heladas puntuales y descensos repentinos de temperatura que pueden complicar el trayecto al subway o las caminatas por aceras resbaladizas en los cinco boroughs.

Los pronósticos de largo alcance de Farmers’ Almanac y The Old Farmer’s Almanac describen contrastes marcados para el noreste de Estados Unidos, con una combinación de frío, sistemas activos y precipitaciones variadas. La publicación plantea que las comunidades costeras, incluida la ciudad de Nueva York, podrían registrar más episodios de agua y mezclas invernales, mientras los sectores del interior tendrían mayor riesgo de nevadas pesadas, sobre todo entre enero y febrero.

Nueva York podría soportar un invierno intenso por la presencia de El Niño (Foto: AFP)

EL NIÑO SERÁ UN FACTOR CLAVE

El Niño es un patrón climático asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Esa modificación puede alterar la circulación atmosférica y cambiar la ruta de los sistemas que cruzan Estados Unidos durante la temporada fría.

Las actualizaciones climáticas prevén que el fenómeno continúe fortaleciéndose hacia el invierno 2026-2027. Sin embargo, su presencia no significa que Nueva York tendrá temperaturas extremas o nevadas constantes durante todos los meses.

En una ciudad rodeada por agua y expuesta a masas de aire que cambian con rapidez, la diferencia entre 30 °F y 35 °F puede definir si una tormenta deja lluvia, hielo, aguanieve o copos de nieve.

LAS SEÑALES PARA NUEVA YORK

Factor Qué podría significar para Nueva York El Niño en fortalecimiento Variaciones en los patrones atmosféricos y una temporada menos estable Temperaturas cerca de 32 °F Mayor incertidumbre entre lluvia, aguanieve y nieve Zona costera Más riesgo de precipitaciones mixtas que en sectores del interior Enero y febrero Mayor atención a posibles episodios de nieve húmeda e intensa Cambios bruscos Alternancia entre frío, deshielo y nuevas heladas Sistemas invernales Posibles retrasos en subway, buses, Metro-North, LIRR y vuelos

El panorama anticipa ráfagas de nieve y entradas de aire frío en el norte, junto con una combinación difícil de lluvia, hielo y acumulaciones pesadas en el noreste. Para quienes viven en el área metropolitana, ese tipo de comportamiento puede ser más importante que un promedio estacional: un solo evento meteorológico tiene capacidad para afectar calles, autopistas, veredas y servicios de movilidad durante varias horas.

UN INVIERNO DIFÍCIL DE ANTICIPAR

La principal característica de este escenario no es necesariamente una temporada más fría que todas las anteriores, sino una marcada variabilidad. Las condiciones cercanas al punto de congelación pueden provocar transiciones rápidas dentro de un mismo fenómeno.

Por ejemplo, un frente podría comenzar con lluvia en Lower Manhattan o cerca de la costa de Brooklyn, transformarse en aguanieve durante la tarde y terminar con nieve húmeda si ingresa aire más frío. En áreas algo más elevadas o alejadas del agua, el cambio podría favorecer acumulaciones antes que en los vecindarios costeros.

Condición meteorológica Posible escenario en Nueva York Temperaturas ligeramente por encima de 32 °F Lluvia fría y acumulación de agua Temperaturas alrededor de 32 °F Mezcla de lluvia, aguanieve y nieve Temperaturas ligeramente por debajo de 32 °F Nieve húmeda o aguanieve acumulable Llegada de aire ártico Hielo, nevada y sensación térmica más baja Deshielo seguido por frío nocturno Superficies resbaladizas en aceras y calles

Ese tipo de jornada obliga a revisar los reportes de corto plazo con frecuencia. Para una familia que sale temprano desde el Bronx, un repartidor en bicicleta en Queens o quienes toman el ferry desde Staten Island, las condiciones de la mañana pueden ser muy distintas a las de la tarde.

ENERO Y FEBRERO, LOS MESES A VIGILAR

Enero y febrero aparecen como los períodos con mayor posibilidad de nieve húmeda y pesada en zonas interiores, mientras las comunidades cercanas al océano podrían alternar con mayor frecuencia entre agua, hielo y copos.

El panorama preliminar puede resumirse así:

Enero: posibilidad de acumulaciones húmedas, frío y variaciones rápidas de temperatura.

posibilidad de acumulaciones húmedas, frío y variaciones rápidas de temperatura. Febrero: persistencia del riesgo de sistemas invernales y mezclas de precipitación.

persistencia del riesgo de sistemas invernales y mezclas de precipitación. Zonas costeras de Nueva York: alternancia entre lluvia, aguanieve y nieve.

alternancia entre lluvia, aguanieve y nieve. Sectores interiores del noreste: mayor posibilidad de acumulaciones pesadas.

mayor posibilidad de acumulaciones pesadas. Después de un evento: el deshielo diurno y la caída nocturna del termómetro pueden favorecer la formación de placas de hielo.

Esta dinámica puede resultar conocida para muchos residentes: mientras alguien sale con paraguas por una lluvia helada en Manhattan, otra persona podría estar despejando nieve mojada de su auto en el norte de Queens o en los suburbios cercanos.

En los meses de enero y febrero se esperan condiciones climáticas más extremas (Foto: AFP)

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR EN EL DÍA A DÍA?

Aún no existe una estimación confiable sobre el número de sistemas, el total de acumulación o las fechas de los episodios más fuertes. Ese nivel de detalle suele definirse con pocos días de anticipación.

Sin embargo, una temporada de cambios frecuentes permite prever algunos impactos cotidianos:

Transporte público: la presencia de hielo, nieve o lluvia helada puede provocar ajustes en subway, buses y trenes suburbanos.

la presencia de hielo, nieve o lluvia helada puede provocar ajustes en subway, buses y trenes suburbanos. Calles y aceras: el principal peligro no siempre será la acumulación inicial, sino el hielo que aparece después del deshielo.

el principal peligro no siempre será la acumulación inicial, sino el hielo que aparece después del deshielo. Traslados en auto: conviene calcular más tiempo para cruzar puentes, tomar autopistas o circular por avenidas con agua y barro invernal.

conviene calcular más tiempo para cruzar puentes, tomar autopistas o circular por avenidas con agua y barro invernal. Ropa y calzado: botas impermeables, prendas por capas y protección contra la lluvia pueden resultar más útiles que depender solo de un abrigo grueso.

botas impermeables, prendas por capas y protección contra la lluvia pueden resultar más útiles que depender solo de un abrigo grueso. Compras y actividades: antes de un temporal importante, los supermercados, bodegas y tiendas de suministros suelen recibir más visitantes, especialmente en barrios donde las familias prefieren abastecerse para evitar desplazamientos innecesarios.

El metro de Nueva York es uno de los servicios de transporte más usados del estado, por lo que genera mucha preocupación cualquier posibilidad de que se suspenda o cierre por las condiciones climáticas de invierno (Foto: AFP)

LO QUE SÍ SE PUEDE AFIRMAR

Las predicciones estacionales sirven para identificar tendencias generales, no para confirmar cómo será un evento concreto en Nueva York. Todavía no es posible establecer cuántas pulgadas caerán en Central Park, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island.

La señal más clara es que El Niño se encuentra en una etapa de fortalecimiento y que el noreste podría atravesar una temporada activa, con contrastes térmicos y distintos tipos de precipitación. Por esa razón, conviene mantenerse atento a los avisos del National Weather Service y a las actualizaciones de las autoridades locales cuando se acerquen jornadas de mal tiempo.

Por ahora no hace falta despedirse del verano ni cancelar los planes al aire libre, pero sí es razonable tener a mano botas impermeables, un raspador de hielo y un plan para los días en que el clima cambie de humor en cuestión de horas.

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