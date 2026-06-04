Llegar a las playas de la costa de Nueva Jersey durante el verano suele ser una experiencia que combina emoción y paciencia. Para miles de residentes de Nueva York —desde estudiantes que comparten piso en Brooklyn hasta familias del Alto Manhattan y trabajadores de Queens que buscan escapar del calor y del ruido urbano—, una escapada al Jersey Shore implica planear horarios, lidiar con el costo del peaje y rezar porque la autopista no se convierta en un estacionamiento. Muchos recuerdan los atascos de la Garden State Parkway como parte casi ritual de la temporada: filas interminables, radios con playlists veraniegas y la ansiedad por encontrar estacionamiento cerca del boardwalk. Por eso, la posibilidad de transformar ese trayecto en un viaje relajado por el agua, con vistas de la Estatua de la Libertad y el skyline como telón de fondo, tiene un atractivo inmediato para quienes viven en la región y para la comunidad hispana que celebra los fines de semana de verano con parrilladas en la playa, partidos de fútbol en la arena o visitas a restaurantes familiares frente al mar.

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Por eso, el anuncio de una nueva conexión marítima entre Manhattan y una de las playas más populares de Nueva Jersey ha despertado interés entre quienes buscan una alternativa más cómoda para sus escapadas estivales. La empresa Seastreak confirmó el regreso de un servicio estacional de ferry que permitirá viajar directamente desde Nueva York hasta Point Pleasant Beach en poco más de una hora, ofreciendo la posibilidad de evitar el tráfico, ahorrar el peaje y convertir el viaje en parte del plan: llevar la neverita, escuchar música latina a bordo y aprovechar para tomar fotos del puerto para redes sociales o notas locales.

EL NUEVO FERRY QUE CONECTARÁ NUEVA YORK CON POINT PLEASANT BEACH

A partir del 19 de junio y hasta el 9 de agosto de 2026, Seastreak operará una ruta directa entre el Battery Maritime Building (Slip 5), en el Bajo Manhattan, y Point Pleasant Beach, una de las localidades costeras más visitadas de Nueva Jersey. El servicio volverá a funcionar durante el fin de semana del Día del Trabajo, entre el 4 y el 7 de septiembre.

La propuesta busca ofrecer una alternativa al intenso tráfico que suele registrarse durante los meses de verano en las carreteras hacia el Jersey Shore. En lugar de pasar horas en automóvil, los viajeros podrán llegar a la playa a bordo de un ferry en aproximadamente 1 hora y 15 minutos, con la ventaja de salir desde el corazón de Manhattan y llegar casi directamente al paseo marítimo.

Turistas caminando por Point Pleasant Beach, Nueva Jersey (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

PUNTOS DE SALIDA Y LLEGADA

Trayecto: Nueva York — Nueva Jersey

Punto de partida: Battery Maritime Building (Slip 5), Manhattan (cerca de Battery Park; accesible por metro y ferry local)

Punto de llegada: Point Pleasant Beach, Nueva Jersey

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

Trayecto Punto de partid Punto de llegada Duración aproximada Nueva York - Nueva Jersey Battery Maritime Building (Slip 5), Manhattan Point Pleasant Beach, Nueva Jersey 1 hora y 15 minutos

El Battery Maritime Building está en el extremo sur de Manhattan, muy cerca de Battery Park y de conexiones como la línea 4/5 en Bowling Green, la línea R/W en Whitehall St, y varias rutas de autobús. Eso facilita el acceso para residentes de Manhattan, Brooklyn y Staten Island que usan el sistema de transporte público.

HORARIOS DEL SERVICIO

Los viajes estarán disponibles principalmente los viernes y domingos, además de algunos días festivos. Se recomienda llegar entre 20 y 30 minutos antes de la salida para completar el registro y el embarque.

Salidas desde Nueva York: viernes: 11:30 a. m.

Regreso desde Point Pleasant Beach: viernes: 1:00 p. m. / domingos y lunes festivos: 1:30 p. m.

(Confirma horarios exactos y posibles cambios en la web oficial de Seastreak antes de comprar).

¿CUÁNTO COSTARÁN LOS BOLETOS?

Los precios varían según la edad y el tipo de viaje.

Tarifas para adultos:

Tipo de boleto Precio Solo ida 69 dólares Ida y vuelta 99 dólares

Tarifas para niños (3 a 12 años):

Tipo de boleto Precio Solo ida 34 dólares Ida y vuelta 59 dólares

Menores de 3 años viajan gratis.

Bicicletas, scooters y equipaje:

Quienes deseen llevar bicicletas o scooters podrán hacerlo pagando un cargo adicional:

Artículo Solo ida Ida y vuelta Bicicleta o scooter convencional 10 dólares 20 dólares Bicicleta o scooter eléctrico 20 dólares 40 dólares

Se permiten neveras blandas con alimentos y bebidas no alcohólicas.

No está permitido ingresar bebidas alcohólicas externas; el ferry cuenta con un bar a bordo.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE COMPRAR TU BOLETO?

El acceso a la playa no está incluido en el boleto del ferry. Los pases de playa se compran por separado al llegar a Point Pleasant Beach.

Cambios de fecha son posibles, pero con costo adicional: 10 dólares por trayecto de solo ida; 20 dólares para ida y vuelta. Para modificar una reserva es necesario comunicarse con Seastreak antes de la hora de salida programada.

Revisa la política de reembolsos si el servicio se cancela por mal tiempo; normalmente Seastreak ofrece opciones de crédito o reembolso, según el caso.

Si viajas con grupo familiar grande, compra con antelación, especialmente para fines de semana y feriados.

Considera transporte local desde Point Pleasant Beach si no vas con bicicleta: taxis o rideshare pueden tener demanda alta en horas punta.

La empresa Seastreak será la encargada de operar este servicio (Foto: Seastreak)

POINT PLEASANT BEACH, UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS DEL JERSEY SHORE

Point Pleasant Beach combina el encanto del boardwalk con opciones familiares: el paseo de Jenkinson’s Boardwalk, atracciones para niños, restaurantes de mariscos y heladerías que los neoyorquinos suelen visitar para un plan de día completo. Además, su ubicación facilita extender la visita a otros puntos del Jersey Shore como Seaside Heights o Long Branch.

Para la comunidad hispana de Nueva York, la conectividad marítima supone algo más que llegar a la arena: permite salir temprano desde Manhattan, llevar comida casera en la neverita, celebrar cumpleaños o reuniones familiares junto al mar sin sufrir el tráfico, y regresar a la ciudad el mismo día si hace falta. Muchos latinos que viven en la ciudad aprecian estas opciones que les permiten mantener rituales de fin de semana —asados, fútbol en la playa, música— sin el desgaste del viaje por carretera.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Lleva protector solar, gorra y calzado cómodo para el boardwalk.

Compra los boletos con antelación y guarda el comprobante en el móvil.

Si vas en bicicleta, confirma las medidas permitidas y el espacio disponible.

Planea volver con tiempo al muelle; los ferries suelen salir puntuales.

Para fotos y redes: el trayecto por el Hudson ofrece vistas icónicas; sube al exterior si el clima lo permite.

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