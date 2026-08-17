El otoño podría llegar con temperaturas más bajas de lo habitual a buena parte de Nueva York. El Old Farmer’s Almanac, reconocida plataforma de pronósticos meteorológicos, publicó su pronóstico extendido para la temporada y anticipa una combinación de condiciones, con algunas zonas más frías y secas y otras que podrían recibir más precipitaciones de lo normal.

En términos generales, gran parte del estado tendría un otoño más frío de lo habitual. El oeste y centro de Nueva York, además de la ciudad de Nueva York y Long Island, tendrían precipitaciones normales o inferiores al promedio, mientras que el noreste del estado podría registrar un otoño ligeramente más húmedo.

Así será el otoño en las distintas regiones

En Rochester, Buffalo y Syracuse, las temperaturas serían más bajas de lo normal durante septiembre, antes de acercarse al promedio en octubre. Las lluvias, por su parte, se mantendrían cerca de los niveles habituales o ligeramente por debajo.

La zona de Utica, Albany y los Adirondacks tendría uno de los escenarios más fríos y húmedos. El pronóstico apunta a temperaturas inferiores al promedio y precipitaciones por encima de lo normal. En Elmira, Binghamton e Ithaca, también se esperan temperaturas más bajas, aunque acompañadas de condiciones más secas de lo habitual.

Para Nueva York y Long Island, el panorama sería igualmente frío, con temperaturas por debajo del promedio y menos precipitaciones de lo normal. De esta manera, aunque el frío sería el factor común en buena parte del estado, la cantidad de lluvia dependerá de la región.

La mayoría del estado tendría temperaturas inferiores a lo normal, aunque las precipitaciones variarían según la zona. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

¿Cómo se elaboró el pronóstico?

El Old Farmer’s Almanac señala que sus pronósticos de largo plazo combinan información relacionada con la ciencia solar, la climatología y la meteorología. Entre los elementos que considera están la actividad solar, los patrones meteorológicos históricos y las condiciones de la atmósfera.

La publicación asegura que sus pronósticos tienen una precisión cercana al 80%, aunque algunos expertos meteorológicos estiman que las predicciones realizadas con meses de anticipación pueden acercarse más al 50% de precisión.

La incertidumbre aumenta especialmente cuando se intenta determinar las condiciones exactas de una zona específica con mucha anticipación.

¿Cuándo comienza oficialmente el otoño?

Cabe agregar que el otoño astronómico comenzará en Nueva York y en todo el hemisferio norte el martes 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño; sin embargo, los meteorólogos utilizan otra referencia: para ellos, el otoño comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, siguiendo los meses completos del calendario para analizar y comparar los patrones climáticos de cada temporada.