Tras varios días de condiciones agradables, el mal tiempo volverá a afectar al área de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Los meteorólogos advierten que entre la noche del lunes y el martes se desarrollarán tormentas severas capaces de provocar inundaciones repentinas, vientos intensos e incluso tornados aislados en algunos sectores.

Durante la noche del lunes ya se registraron células de tormenta que activaron advertencias por inundaciones repentinas y tormentas severas en partes de la ciudad de Nueva York y condados vecinos de Nueva York y Nueva Jersey.

Además, a partir de las 8:00 a. m. del martes entrará en vigor una vigilancia por inundaciones para casi toda el área triestatal, con la excepción del condado de Suffolk, en Long Island.

Las lluvias podrían superar las 2 pulgadas por hora y provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas

El pronóstico de NBC 4 New York indica que las tormentas del martes podrán dejar más de 2 pulgadas de lluvia por hora, una intensidad suficiente para generar inundaciones rápidas, especialmente en zonas urbanas y áreas bajas.

En los lugares donde las tormentas permanezcan durante varias horas, los acumulados podrían superar las 4 pulgadas de lluvia.

Se espera que la actividad más intensa se desarrolle desde media mañana hasta la noche del martes.

Aunque el miércoles también habrá posibilidad de tormentas, los especialistas prevén que sean menos extensas y de menor intensidad que las del día anterior.

Existe riesgo de ráfagas de viento de más de 60 mph y tornados aislados, principalmente en el centro y sur de Nueva Jersey. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

También existe riesgo de vientos dañinos y tornados

Además de las lluvias, algunos de los sistemas más fuertes podrían producir ráfagas de viento superiores a las 60 millas por hora, con mayor probabilidad sobre el centro y sur de Nueva Jersey. Estas condiciones podrían ocasionar caída de árboles, cortes de energía y otros daños localizados.

Los meteorólogos tampoco descartan la formación de uno o dos tornados aislados, especialmente en esas mismas zonas de Nueva Jersey.

Aunque el riesgo de fenómenos severos disminuirá después del martes, las autoridades advierten que las inundaciones repentinas seguirán siendo una preocupación durante el miércoles, sobre todo en áreas ubicadas al norte y este de la ciudad de Nueva York, debido al lento desplazamiento del sistema de baja presión.

Aunque el miércoles disminuirá la intensidad de las tormentas, el riesgo de inundaciones continuará en algunas zonas. (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante los próximos días?

Además del riesgo de tormentas fuertes este martes, el pronóstico indica que el tiempo continuará inestable durante buena parte de la semana.

Según AccuWeater, las lluvias y tormentas podrían afectar las actividades al aire libre y provocar nuevos episodios de inundaciones repentinas, especialmente entre el martes y el miércoles.

Martes 28 de julio Mayormente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas fuertes; riesgo de inundaciones y ráfagas de viento dañinas 25 °C 21 °C 96 % Miércoles 29 de julio Tormentas y lluvias persistentes durante gran parte del día 25 °C 20 °C 96 % Jueves 30 de julio Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas 24 °C 20 °C 55 % Viernes 31 de julio Ambiente cálido con posibilidad de tormentas 27 °C 21 °C 72 % Sábado 1 de agosto Tiempo caluroso y húmedo, con lluvias y tormentas dispersas 28 °C 21 °C 84 % Domingo 2 de agosto Intervalos de nubes y sol con lluvias aisladas 28 °C 21 °C 55 %

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las tormentas más intensas podrían generar inundaciones repentinas, reducir la visibilidad en carretera y ocasionar retrasos en los desplazamientos durante los próximos días.