Cada vez que se acerca un nuevo año, suele haber expectativas sobre cambios económicos o políticos, pero pocas veces nos detenemos a revisar cómo las nuevas leyes pueden afectar la rutina diaria de quienes viven en barrios latinos de Nueva York y Nueva Jersey, desde el Bronx y Queens hasta Newark, Elizabeth o Paterson. En estados tan influyentes como los mencionados, cualquier modificación legal termina impactando de forma directa a millones de trabajadores hispanos, conductores de Uber y Lyft, repartidores de apps, pequeños comerciantes que tienen bodegas o food trucks, y familias inmigrantes que se mueven a diario entre ambos estados. En 2026, ambos estados pondrán en marcha un conjunto de leyes que apuntan a reforzar derechos laborales, mejorar la transparencia en sectores como el reparto a domicilio y endurecer normas de seguridad vial, algo clave para quienes pasan horas, por ejemplo, manejando por la I‑95, la Turnpike o cruzando puentes hacia Manhattan.

Son medidas distintas entre sí, pero con un hilo en común: ajustar el sistema a una realidad económica y social que sigue cambiando para la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente en el corredor que va desde Washington Heights y Jackson Heights hasta las ciudades de mayoría hispana en Nueva Jersey.

LEYES EN NUEVA YORK PARA 2026

Aumento del salario mínimo en todo el estado

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Nueva York aumentará 50 centavos por hora. En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el nuevo piso salarial será de US$17 por hora, mientras que en el norte del estado alcanzará los US$16. Esta medida aplica a todos los trabajadores, incluidos empleados que reciben propinas, personal de restaurantes de comida rápida, salones de uñas y muchos hispanos que trabajan en cocinas, construcción o limpieza en barrios como Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan.

Fin de sanciones penales para vendedores ambulantes

A partir del 9 de marzo de 2026, los vendedores ambulantes y de comida que operen sin licencia ya no enfrentarán cargos penales por delitos menores, sino multas y sanciones civiles. El cambio busca reducir la criminalización de un sector históricamente vulnerable, compuesto en gran parte por inmigrantes latinos que venden comida en carritos en zonas como Corona Plaza, Roosevelt Avenue o el Downtown Brooklyn para sostener a sus familias.

Transparencia obligatoria en el pago de repartidores

Desde el 26 de enero, las empresas de entrega estarán obligadas a pagar a los repartidores dentro de los siete días posteriores al período de pago. Además, deberán entregar comprobantes escritos y detallados que expliquen cómo se calculó la remuneración, y conservar esos registros durante al menos tres años, algo clave para miles de “deliveristas” latinos que recorren la ciudad en bicicleta o scooter repartiendo comida desde Manhattan hasta el Bronx y Queens.

Propinas obligatorias y estandarizadas en apps de reparto

Las plataformas de entrega de comida y comestibles deberán ofrecer una opción de propina antes o durante el pedido. Aplicaciones como Uber Eats e Instacart también estarán obligadas a incluir una opción mínima de propina del 10% del total de la compra, lo que puede aumentar los ingresos de repartidores hispanos que viven en vecindarios como Washington Heights, Bushwick o Jackson Heights y dependen de cada dólar extra.

Nueva licencia por enfermedad y seguridad en la ciudad de Nueva York

La Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad exigirá que los empleadores otorguen 32 horas de licencia no remunerada por año desde el 22 de febrero. Los empleados podrán usar ese tiempo de inmediato y los empleadores deberán registrar y reportar los saldos, un punto importante para trabajadores de restaurantes, supermercados, bodegas y salones de belleza donde hay una fuerte presencia latina. Algunos eventos que antes solo permitían cambios temporales de horario ahora serán considerados motivos válidos de licencia, lo que favorece a padres y madres inmigrantes que necesitan atender temas de salud o seguridad en sus hogares.

Campañas contra el fraude en asistencia migratoria

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador ampliará, desde el 26 de enero, las campañas de educación pública para alertar sobre estafas relacionadas con supuestos servicios de asistencia migratoria. También se exigirán informes anuales sobre quejas e inspecciones, algo relevante para comunidades hispanas en Nueva York que buscan ayuda con sus papeles migratorios y que a menudo acuden a oficinas en el Alto Manhattan, Queens o el Bronx donde no siempre reciben orientación confiable.

Nuevos estándares de seguridad para bicicletas eléctricas

Los repartidores que utilicen bicicletas eléctricas deberán hacerlo con modelos certificados bajo los estándares de seguridad del estado de Nueva York. Las empresas de reparto serán responsables del cumplimiento, salvo que participen en programas de intercambio o alquiler de equipos aprobados por la ciudad, una medida pensada especialmente para quienes hacen “delivery” en e‑bikes circulando por avenidas como Broadway, la Segunda Avenida o la Amsterdam, y que han enfrentado riesgos por baterías y equipos inseguros.

Sistema de puntos más estricto para conductores

Desde febrero de 2026, el límite para suspender una licencia bajará de 11 puntos en 18 meses a 10 puntos en dos años. Además, aumentarán los puntos por infracciones comunes como exceso de velocidad, uso del celular al conducir y conducción temeraria, y se incorporan nuevas faltas con puntaje, como luces dañadas y giros en U ilegales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Esta medida puede afectar directamente a conductores latinos que trabajan en taxis, livery, servicios privados y apps de rideshare que cruzan a diario por el George Washington Bridge, el Lincoln Tunnel o la Brooklyn-Queens Expressway.

LEYES EN NUEVA JERSEY 2026

Aumento del salario mínimo estatal

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Nueva Jersey subirá a US$15,92 por hora para la mayoría de los trabajadores. En el caso de pequeñas empresas y empleos de temporada, el salario mínimo pasará a US$15,23, algo que impactará a muchos hispanos que laboran en restaurantes, construcción, landscaping y supermercados en ciudades como Elizabeth, Union City, Passaic y Perth Amboy. El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral explicó que el ajuste responde al aumento del Índice de Precios al Consumidor, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, y el incremento forma parte del plan impulsado por el gobernador Phil Murphy desde 2018 para mejorar los ingresos de los trabajadores de bajos salarios.

Aumento de peajes en los puentes del río Delaware

Los ocho puentes que conectan Nueva Jersey con Pensilvania aplicarán nuevas tarifas. Los conductores de autos, SUV, camiones y motocicletas pagarán US$2 con EZPass y unos US$5 mediante cobro por placa, mientras que para vehículos con remolques las tarifas serán más altas. Según medios locales, el aumento representa 50 centavos adicionales para usuarios de EZPass y US$2 más para quienes usan el sistema por placa, lo que puede encarecer los viajes de trabajadores hispanos que viven en ciudades del sur o centro de Nueva Jersey y cruzan a Pensilvania para trabajar o visitar familiares.

Creación del Departamento de Asuntos de Veteranos

Otra ley redefine la estructura estatal al crear el Departamento de Asuntos de Veteranos, separado del área militar. Este nuevo organismo se enfocará exclusivamente en vivienda, atención médica, salud mental y beneficios para veteranos y sus familias, incluidas muchas personas de origen latino que sirvieron en las Fuerzas Armadas y residen en el llamado “Garden State”. Las funciones militares continuarán bajo el Departamento de Asuntos Militares, pero el objetivo, según explicó Murphy, es ofrecer una atención más directa y especializada a la comunidad de veteranos, incluidos aquellos que viven en ciudades con alta presencia hispana como Newark, Jersey City y Paterson.

