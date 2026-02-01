Las gélidas temperaturas que se están registrando en Estados Unidos pone en riesgo a millones de sus habitantes; además, ha provocado el corte de suministros básicos. Por ejemplo, en Nueva York y Nueva Jersey se han reportado la rotura de principales tuberías de agua, lo que representa un factor preocupante para sus residentes. En los siguientes párrafos te revelaré cuáles son las zonas que están enfrentando mayores complicaciones y cómo debes proteger tu ahora ante este panorama invernal que se ha calificado como un riesgo mortal.

De acuerdo a la información de CBS News , en la última semana, se ha registrado más de una docena de roturas de tuberías principales en diversas zonas que conforman el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut).

Ante los daños reportados, surge la duda si realmente el frío extremo es capaz de dañar cualquier tipo de conducto. Un portavoz de Veolia Water Company declaró al medio citado que sí es posible en el caso de tuberías.

El frío extremo es el causante actual de las tuberías rotas de agua en Nueva York y Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Debido a los cambios bruscos de temperaturas ocasionan una contracción en el suelo, lo que incrementa la tensión en las tuberías. Entonces, cuando éstas se congelan, el suelo también se explaya y se desplaza. Por consecuente, permite que estos conductos tengan daños.

Las zonas que reportaron tuberías rotas en Nueva York y Nueva Jersey

CBS News reveló que en Nueva York se ha reportado una serie de roturas en las tuberías principales de agua que está afectando a los condados de Queens, Brooklyn y Bronx. La situación ha generado un caso vehicular e inundaciones en las vías públicas.

En el caso de Nueva Jersey, las autoridades de infraestructura informaron sobre cuatro roturas en las tuberías en distintas localidades el pasado sábado 31 de enero: dos incidencias afectaron a Montvale, mientras que Warren Township y Nutvalle reportaron una avería cada una.

Nueva Jersey ha sido el estado que registró más tuberías de agua rotas este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Ante estas complicaciones, ya se comenzaron con las reparaciones en los sitios afectados de ambos estados. Por el momento, se ha solicitado a los conductores y transeúntes que se mantengan alejados de estas zonas.

