La ciudad de Nueva York dio un paso firme contra la basura en las aceras y la proliferación de ratas: desde este 1 de junio entró en vigor una ordenanza que obliga a miles de propietarios de viviendas y pequeños edificios a usar los contenedores oficiales aprobados por el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY). La medida, pensada para reemplazar las bolsas anónimas que quedan expuestas en las veredas, busca reducir focos de suciedad en barrios tan diferentes como Washington Heights, Sunset Park o Jackson Heights, donde muchos residentes salen a comprar al bodegón, reciben entregas de DoorDash o dejan bolsas mientras esperan el subway. Aunque el DSNY arrancó con un período de advertencias, la norma ya está vigente y conviene que dueños, administradores y juntas de condominio se informen ahora mismo para evitar multas cuando termine la fase educativa después del verano.

Mira también: El 1 de junio entran en vigor nuevas normas para sacar la basura en Nueva York

¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON LA NUEVA NORMATIVA?

La obligación alcanza a todas las propiedades con entre una y nueve unidades residenciales. También incluye determinadas agencias, organizaciones sin fines de lucro, lugares de culto y oficinas profesionales ubicadas en edificios residenciales. En la práctica, esto se aplica a muchas casas unifamiliares en Staten Island, brownstones convertidos en multifamiliares en Brooklyn, y pequeños edificios de Queens donde viven familias que hablan español y dependen del servicio de recolección local.

Las autoridades explicaron que el objetivo es reemplazar definitivamente las bolsas de basura expuestas en las aceras por recipientes cerrados que dificulten el acceso de roedores y mejoren la imagen de las calles. El comisionado Gregory Anderson dijo que la iniciativa forma parte de “una campaña amplia para una ciudad más limpia”, y que la medida facilitará además que los trabajadores de limpieza y los vecinos mantengan veredas libres, algo especialmente sensible en barrios con mucha afluencia peatonal, como El Barrio (East Harlem) o el Alto Manhattan.

TIPO DE PROPIEDAD: ¿DEBE USAR EL CONTENEDOR OFICIAL?

Tipo de propiedad ¿Debe usar el contenedor oficial? Vivienda unifamiliar Sí Vivienda bifamiliar Sí Edificio de 3 a 9 unidades Sí Agencias y organizaciones incluidas en la norma Sí Grandes edificios residenciales No por el momento

¿DESDE CUÁNDO COMIENZAN LAS ADVERTENCIAS Y CUÁNDO LLEGARÁN LAS MULTAS?

Aunque el mandato comenzó el 1 de junio, el DSNY anunció un período de educación y advertencias durante todo el verano. El objetivo es que los propietarios tengan tiempo para comprar o recibir sus NYC Bins y ajustar horarios de salida de residuos sin ser multados de inmediato.

Calendario de aplicación:

Fecha Medida 1 de junio Entrada en vigor de la norma y comienzo de las advertencias Verano de 2026 Período educativo sin multas Después del Día del Trabajo Fin de las advertencias Desde el 8 de septiembre Inicio de las multas

En otras palabras, quienes no hayan comprado su contenedor oficial aún tienen algunos meses para hacerlo antes de que empiecen las sanciones económicas. Si vives en un edificio pequeño o eres administrador de una coop o condo, conviene coordinar la compra lo antes posible y avisar a los residentes —especialmente a quienes reciben paquetes y hacen delivery por la noche— para evitar malentendidos.

¿DE CUÁNTO SERÁN LAS MULTAS?

Las multas serán las mismas que se aplican actualmente a otras infracciones relacionadas:

Infracción Multa Primera infracción 50 dólares Segunda infracción 100 dólares Tercera infracción y posteriores 200 dólares

Las autoridades recalcan que no bastará con cualquier recipiente: los propietarios deberán emplear exclusivamente los contenedores oficiales de la ciudad (NYC Bin).

El servicio de recojo de basura podría variar un poco en nueva York tras la entrada en vigor de esta norma (Foto: AFP)

¿CÓMO DEBEN SACAR LA BASURA LOS PROPIETARIOS?

Para cumplir correctamente con la normativa, los edificios residenciales de entre una y nueve unidades deberán seguir estas reglas básicas:

Utilizar un contenedor oficial NYC Bin.

Mantener la tapa completamente cerrada.

Depositar toda la basura dentro del recipiente.

Sacar los residuos después de las 6:00 p.m.

Colocar el contenedor antes de la medianoche del día previo a la recolección.

Evitar dejar bolsas sueltas sobre la acera.

Si el propietario ya cuenta con un contenedor oficial, no necesita realizar trámites adicionales; basta con seguir las normas de uso establecidas por el DSNY.

¿QUÉ TAMAÑOS DE CONTENEDORES ESTÁN DISPONIBLES?

La ciudad ofrece varios modelos para adaptarse a las necesidades de cada propiedad.

Tamaño Recomendación 25 galones Viviendas con poco espacio o baja generación de residuos 35 galones Casas unifamiliares pequeñas 45 galones Propiedades con varias unidades residenciales

Según el DSNY, el modelo de 45 galones puede almacenar hasta cuatro bolsas de basura de cocina; el de 35 galones, hasta tres; y el de 25 galones, aproximadamente dos bolsas. Cada tamaño tiene un precio distinto según modelo y punto de venta.

¿DÓNDE COMPRAR LOS CONTENEDORES OFICIALES?

Los NYC Bins pueden adquirirse en tiendas Home Depot de la ciudad con recogida en tienda mediante pedidos en línea. También es posible pedir entrega a domicilio a través de plataformas de delivery como DoorDash, Instacart y Uber Eats, algo útil para vecinos que trabajan a turnos o no disponen de vehículo. Para edificios con junta de condóminos, comprar varios contenedores a la vez puede ahorrar tiempo y garantizar uniformidad en el vecindario.

Por ahora, los contenedores oficiales para reciclaje de papel y plástico siguen siendo opcionales, aunque la ciudad ya los ofrece para quienes deseen usarlos.

¿POR QUÉ IMPORTA EN BARRIOS HISPANOS DE NUEVA YORK?

La medida afecta directamente a comunidades hispanohablantes donde la basura en la acera suele acumularse en horas de la tarde y la noche, especialmente en zonas con restaurantes, bodegas y comercios familiares. Usar contenedores cerrados ayuda a evitar atracciones para ratas y reduce olores en veredas donde la gente charla en la puerta de casa, espera el bus o se reúne después de la misa dominical. Además, una mayor limpieza contribuye a la seguridad sanitaria y puede mejorar la convivencia entre vecinos y trabajadores de recolección, muchos de los cuales son latinos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES Y ADMINISTRADORES

Si eres administrador, comunica la medida por escrito a los residentes y facilita imágenes del contenedor correcto.

Coordina una compra grupal para ahorrar en envío.

Ajusta horarios de salida: dejar la basura después de las 6:00 p.m. reduce la exposición diurna.

Conserva el recibo de compra por si llega una advertencia; el DSNY puede aceptar prueba de adquisición durante el período educativo.

Revisa si la ciudad ofrece programas de descuento o ayuda para familias de bajos ingresos en tu condado (Staten Island, Bronx, Manhattan, Brooklyn o Queens).

Este lunes 1 de junio cambia la forma de sacar la basura en NYC para algunos ciudadanos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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