El invierno no da tregua en el noreste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió nuevas alertas de clima invernal este martes 17 de febrero, justo antes del arribo de un sistema que comenzará a afectar la región el miércoles por la tarde. Desde Binghamton y Albany hasta Boston, las autoridades ya advierten sobre acumulaciones de nieve y posibles lluvias heladas que podrían complicar el tránsito y la vida diaria. Y la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿cuánta nieve caerá y en qué zonas este fin de semana?

¿Cuánta nieve caerá y dónde?

Binghamton, Nueva York:

Condados afectados: Chenango, Cortland, Delaware, Madison, Onondaga, Otsego y Oneida.

Chenango, Cortland, Delaware, Madison, Onondaga, Otsego y Oneida. Ciudades principales: Rome, Cortland, Walton, Norwich, Delhi, Hamilton, Oneida, Utica, Oneonta, Syracuse y Booneville.

Rome, Cortland, Walton, Norwich, Delhi, Hamilton, Oneida, Utica, Oneonta, Syracuse y Booneville. Previsión: 2 a 5 pulgadas de nieve, con hasta 0,1 pulgadas de hielo.

2 a 5 pulgadas de nieve, con hasta 0,1 pulgadas de hielo. Horario de alerta: desde el miércoles al mediodía hasta el jueves a las 4 a.m.

desde el miércoles al mediodía hasta el jueves a las 4 a.m. Recomendación: conducir con precaución; carreteras resbaladizas podrían afectar el tránsito de la tarde del miércoles.

Las autoridades en EE.UU. emitieron alertas por acumulación de nieve y posibles lluvias heladas. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Albany, Nueva York y alrededores:

Áreas afectadas: norte del condado de Berkshire (Massachusetts), Adirondacks, Mohawk Valley, Schoharie County, Helderbergs, Capital District, norte de Taconics, Lake George Saratoga (NY), sur de Vermont, sur de Berkshire, Greene, Columbia y oeste de Ulster (NY).

norte del condado de Berkshire (Massachusetts), Adirondacks, Mohawk Valley, Schoharie County, Helderbergs, Capital District, norte de Taconics, Lake George Saratoga (NY), sur de Vermont, sur de Berkshire, Greene, Columbia y oeste de Ulster (NY). Previsión: hasta 6 pulgadas de nieve en zonas más golpeadas; mezcla de lluvia y nieve, con posibilidad de lluvia helada.

hasta 6 pulgadas de nieve en zonas más golpeadas; mezcla de lluvia y nieve, con posibilidad de lluvia helada. Temperaturas: descenderán a los dígitos bajos (teens) la noche del miércoles, aumentando el riesgo de carreteras resbaladizas.

descenderán a los dígitos bajos (teens) la noche del miércoles, aumentando el riesgo de carreteras resbaladizas. Recomendación: estar atentos a cambios en el tipo de precipitación y manejar con precaución.

Boston y Massachusetts occidental y central:

Ciudades afectadas: Amherst, Springfield, Fitchburg, Ayer, Milford, Chesterfield, Charlemont, Worcester, Northampton, Blandford, Greenfield, Orange y Barre.

Amherst, Springfield, Fitchburg, Ayer, Milford, Chesterfield, Charlemont, Worcester, Northampton, Blandford, Greenfield, Orange y Barre. Previsión: entre 2 y 4 pulgadas de nieve.

entre 2 y 4 pulgadas de nieve. Impacto: visibilidad reducida y carreteras cubiertas de nieve que afectarán el tránsito del miércoles por la tarde y noche.

Mapa regional de acumulaciones:

Pronósticos de AccuWeather indican que gran parte de Nueva York, Vermont, sur de New Hampshire, Massachusetts, norte de Connecticut y Rhode Island podrían recibir entre 1 y 3 pulgadas de nieve.

Los meteorólogos en EE.UU. advierten sobre carreteras resbaladizas y tránsito complicado este fin de semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Consejos y precauciones

Seguir las indicaciones de su oficina local del NWS.

Evitar viajes innecesarios durante las horas de mayor precipitación.

Preparar vehículos con neumáticos adecuados y kits de emergencia.

Mantenerse informado sobre actualizaciones de pronóstico y posibles nuevas alertas.

El noreste de Estados Unidos podría enfrentar carreteras complicadas y cambios rápidos en el clima este fin de semana. Mantenerse alerta y tomar precauciones será clave para evitar accidentes y contratiempos mientras la nieve se acumula.

