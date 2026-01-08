Las recomendaciones nutricionales en Estados Unidos están dando un giro inesperado bajo la Administración Trump , desatando debate sobre lo que se come en las mesas. El cambio repentino ha provocado la opinión de diversos expertos, planteando sobre el consumo de lácteos y carne roja. Para que comprendas mejor los motivos detrás de esta nuevas normas y descubrir quiénes se beneficiarían realmente, te invito a seguir leyendo los siguientes párrafos.

El anuncio de la actualización de la pirámide invertida fue realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Según su secretario, Robert F. Kennedy Jr., señaló que las nuevas directrices tienen un propósito: lograr que los estadounidenses “vuelvan a ser saludables”.

Ahora, en la parte más ancha de la pirámide se ubican la carne, lácteos, frutas y verduras; mientras que en la zona inferior se ubican los cereales integrales.

Esta es la nueva pirámide invertida alimenticia recomendada por la Administración Trump. (Crédito: @Whitehouse / X)

Cuáles fueron las opiniones de los especialistas

A pocas horas del anuncio, especialistas en nutrición se pronunciaron al respecto, apoyando considerablemente este nuevo plan de alimentación. Por ejemplo, el neurocientífico de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, elogió la decisión de la actual administración.

Si bien recomendó que se añadan más verduras y frutas, el doctor precisó que la pirámide alimentaria es “perfecta”, siempre y cuando los estadounidenses controlen las calorías y realicen ejercicio de manera regular.

Por su parte, el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), David Kessler, también apoyó esta actualización, ya que incentiva a comer más alimentos integrales y reduce el consumo de carbohidratos altamente procesados.

A pesar de estos comentarios positivos, existe la contraparte. Para Neal Barnard, presidente del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, estas pautas revelan “un fuerte reflejo de la influencia de la industria”.

Cristopher Gardner, experto en nutrición de la Universidad de Stanford, tampoco apoyó estas nuevas directrices, considerando que no era necesario colocar carnes rojas y las grasas en la zona superior de la pirámide invertida.

Si bien existe apoyo a esta actualización, existen especialistas que están en contra de estos cambios en la pirámide invertida. (Crédito: natali_ploskaya / Freepik)

Quiénes deben considerar consumir más lácteos enteros

En una conversación con Noticias Telemundo, el doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos, explicó que la leche entera debe ser consumida mayormente por los menores de 1 a 2 años, ya que dicha grasa natural permite que su cerebro se desarrolle.

Respecto al consumo de carnes, un artículo científico publicado en Nutrition Reviews indica que es ideal para mujeres en edad fértil, embarazadas y menores de edad con riesgo de anemia ferropénica.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí