Cada otoño, el gobernador Gavin Newsom convierte en ley 794 proyectos enviados por la legislatura estatal -de un total de 917-, abarcando asuntos urgentes como la vivienda, el coste de vida o la inteligencia artificial. Este 2025, varias nuevas normativas impactarán la vida diaria de millones de californianos. Aquí te explicamos cuáles son las reformas clave y cómo podrían afectarte si resides o trabajas en el estado Dorado.
Las nuevas disposiciones abarcan vivienda, tecnología, protección social, salud, animales domésticos y más. A continuación, los puntos centrales bajo la firma del gobernador.
1. Prohibición de mascarillas en policías y agentes federales
La SB 627 prohíbe a la mayoría de los agentes del orden, desde policías locales hasta agentes federales, usar mascarillas que les impidan ser identificados durante el servicio, salvo razones médicas o de seguridad. También obliga a comunicar a las familias la presencia de agentes migratorios en escuelas, bajo la AB49.
2. Apoyo a las víctimas de incendios forestales
Un paquete aprobado incluye la AB238 (indulgencia hipotecaria por incendios), AB245 (alivio fiscal por tres años para reconstrucción), AB888 (subvenciones para techos resistentes al fuego y limpieza de vegetación) y otras reformas que protegen a propietarios y pequeños negocios tras desastres.
3. Regulaciones sobre armas y medicamentos
La AB1127 prohíbe la venta de armas glock nuevas y combate la modificación ilegal en el estado. La SB40 limita el copago de insulina a US$35 por mes para suministros de 30 días, beneficiando a más de 263,000 californianos con diabetes tipo 1.
4. Protección de mascotas y animales domésticos
Las leyes AB506, AB519 y SB312 prohíben intermediarios en la comercialización de mascotas, exigen controles de sanidad y responsabilizan a quienes importen perros. La AB867 prohíbe la extirpación de garras de gatos sin necesidad médica.
5. Leyes sobre tecnología, inteligencia artificial y redes sociales
La SB53 impone reportes de seguridad y requisitos de transparencia para desarrolladores de grandes modelos de inteligencia artificial. Los proyectos AB656 y AB56 obligan a redes sociales a facilitar la eliminación de cuentas y datos personales. Además, el paquete kids online safety exige advertencias en sitios para menores y protocolos para bots ante tendencias suicidas.
6. Streaming
La SB 576 evita que los servicios de transmisión por Streaming, como Netflix o Hulu, aumenten el volumen de los comerciales por encima del programa que se esté viendo.
7. Educación y salud infantil
La AB1264 convierte a California en el primer estado del país en prohibir alimentos ultraprocesados en almuerzos escolares, con criterios estrictos de calidad y límites de azúcares y aditivos. Jennifer Siebel Newsom señaló: “El menú escolar debe ser clave para la salud y desempeño educativo”.
8. Más viviendas cerca del transporte público
La SB79 autoriza que los desarrolladores construyan nuevas viviendas en áreas cercanas a estaciones de metro y tren. Newsom destacó: “La densidad estratégica junto al transporte público puede revolucionar el acceso laboral, escolar y ambiental en California”.
9. Amenazas a escuelas o templos serán delito
La SB 19 convierte en crimen las amenazas contra escuelas, lugares de culto, hospitales y centros de trabajo, incluso si no se identifica una víctima.
10. Conductores de Uber y Lyft podrán sindicalizarse
La AB 1340 permite que los conductores de plataformas digitales formen sindicatos y negocien colectivamente, aunque sigan siendo contratistas.
Otras leyes destacadas
- La SB 518 crea una oficina para estudiar reparaciones a descendientes de personas esclavizadas.
- La AB 628 exige que todo alquiler incluya una estufa y refrigerador desde 2026.
