A partir del 1 de julio, California activará una serie de nuevas leyes que impactarán directamente en la vida diaria de millones de personas en el estado. Los cambios abarcan desde el aumento del salario mínimo en varias ciudades y sectores clave, hasta nuevas reglas para el etiquetado de alimentos y bebidas que compran los consumidores, pasando también por medidas en escuelas, tecnología, transporte y vivienda. En conjunto, estas normas buscan actualizar regulaciones locales y estatales para responder a problemas como el costo de vida, la seguridad alimentaria, la salud mental estudiantil y el uso de nuevas tecnologías. Aunque algunas medidas beneficiarán a trabajadores con mejores ingresos o mayor protección, otras obligarán a empresas, escuelas y plataformas digitales a adaptarse a nuevas obligaciones. Aquí te explicamos, de forma clara, qué cambia exactamente y a quiénes afectan estas disposiciones.

Salario mínimo: aumentos en varias ciudades y sectores

El salario mínimo en California seguirá en $16.90 por hora para la mayoría de trabajadores, pero varias jurisdicciones locales aplicarán aumentos superiores a ese monto estatal.

Tabla de nuevas tarifas por hora

Zona / Sector Nueva tarifa Condado de Los Ángeles $18.47 Ciudad de Los Ángeles $18.42 Santa Mónica $18.47 Pasadena $18.57 Malibú $17.91

Hoteles y hospitalidad

Ciudad Nueva tarifa Ciudad de Los Ángeles, Santa Mónica, Glendale $25.00 Long Beach $26.50 West Hollywood $20.87

Trabajadores del sector salud

Tipo de centro Nueva tarifa Hospitales grandes (más de 10,000 empleados) $25.00 General $23.00 Clínicas y atención urgente $22.00 Hospitales rurales independientes $19.28

Estos incrementos beneficiarán principalmente a trabajadores de hotelería, salud y servicios en grandes ciudades, donde el costo de vida es más alto.

El salario mínimo en California aumenta en varias ciudades desde el 1 de julio, con tarifas que superan el mínimo estatal. | Crédito: Freepik

Etiquetado de alimentos y protección al consumidor

Una de las reformas más importantes es la relacionada con el etiquetado de alimentos y bebidas bajo la ley AB 660, que busca estandarizar cómo se informan las fechas de caducidad.

Se aclara el uso de frases como “ mejor si se consume antes de ” o “ mejor si se congela antes de ”, enfocadas en calidad del producto.

” o “ ”, enfocadas en calidad del producto. “ Usar antes de ” o “ congelar antes de ” indicará fechas límite estrictas para alimentos de alto riesgo.

” o “ ” indicará fechas límite estrictas para alimentos de alto riesgo. Se eliminarán en gran medida etiquetas como “ vender antes de ”.

”. El vino podrá incluir fechas de envasado y los alimentos preparados podrán usar la etiqueta “envasado el”.

Se excluyen productos como fórmula infantil, huevos y cerveza.

Además, la ley AB 68 obliga a grandes cadenas de restaurantes (con 20 o más locales en EE.UU.) a informar sobre alérgenos comunes como leche, huevos, cacahuates, frutos secos, trigo, soja, pescado, mariscos y sésamo. Esto no aplica a pequeños negocios.

Cambios en escuelas: celulares, baños y salud mental

Las escuelas también verán nuevas reglas:

AB 3216 (escuelas sin teléfono): obliga a limitar o prohibir celulares en los campus para reducir distracciones.

obliga a limitar o prohibir celulares en los campus para reducir distracciones. SB 760: exige al menos un baño sin género en todas las escuelas públicas y charter.

exige al menos un baño sin género en todas las escuelas públicas y charter. AB 727: las tarjetas estudiantiles deberán incluir la línea de crisis del Trevor Project (1-866-488-7386), disponible 24/7.

Estas medidas apuntan a mejorar la convivencia escolar y reforzar la salud mental de los estudiantes.

Las escuelas de California deberán aplicar políticas para limitar o prohibir el uso de celulares en los campus. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Tecnología: streaming, autos sin conductor y seguridad digital

El sector tecnológico también tendrá ajustes importantes:

SB 576: plataformas como YouTube o Peacock deberán igualar el volumen de los anuncios con el contenido, evitando comerciales más fuertes.

plataformas como YouTube o Peacock deberán igualar el volumen de los anuncios con el contenido, evitando comerciales más fuertes. AB 1777: regula los autos sin conductor, permitiendo multas a flotas que incumplan normas de tránsito y exigiendo una línea de emergencia 24/7 y operador remoto humano.

Vivienda y fertilidad: cambios estructurales

Otras dos leyes de gran impacto incluyen:

Vivienda: nuevas normas de zonificación permitirán más edificios multifamiliares cerca del transporte público, incluso en zonas antes destinadas solo a casas unifamiliares.

nuevas normas de zonificación permitirán más edificios multifamiliares cerca del transporte público, incluso en zonas antes destinadas solo a casas unifamiliares. SB 729: amplía la cobertura de tratamientos de fertilidad (incluida la FIV) en empresas con más de 100 empleados, con beneficios como múltiples extracciones de óvulos y transferencias de embriones ilimitadas.

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