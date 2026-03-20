Si recibes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y hasta ahora aprovechabas tu visita al supermercado para cubrir casi todas tus compras, eso cambiará a partir del 1 de abril si vives en Texas, ya que el estado limitará el uso de los cupones a ciertos artículos. Esto significa que algunos productos que hoy pagas con tu tarjeta EBT dejarán de estar permitidos y tendrás que costearlos con otros medios de pago. Para evitar inconvenientes en la caja y que te rechacen la operación, a continuación te mostramos la lista completa de los productos que quedarán prohibidos.

Actualmente, 42 millones de personas con ingresos iguales o inferiores al umbral de pobreza en Estados Unidos son beneficiarias del SNAP, programa cuyo objetivo es ayudar a comprar alimentos que, de otro modo, no podrían costear. Debido a que varios de los beneficiarios hacen un mal uso del monto que se les deposita mensualmente, al adquirir productos poco saludables, ahora habrá un mayor control.

Los productos que dirán “no” a tu tarjeta EBT a partir del 1 de abril de 2026 (Foto: Freepik / SNAP)

¿QUÉ ALIMENTOS QUEDAN FUERA DE LA LISTA DE SNAP EN TEXAS?

A continuación, te damos a conocer los alimentos que quedan fuera de lista de compras de SNAP en Texas. Vale precisar que esta medida forma parte de la iniciativa “Make America Healthy Again” (“Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, en español), que busca fomentar la nutrición y combatir las enfermedades crónicas.

Bebidas azucaradas

Se excluyen de las compras con SNAP las bebidas que tengan un contenido elevado de azúcar añadida; es decir, aquellas que aportan 5 gramos o más de azúcar extra por cada porción indicada en la etiqueta nutricional. Esto incluye sodas, refrescos y bebidas saborizadas que, además del azúcar natural, incorporan azúcar refinada, jarabes u otros endulzantes añadidos.

Bebidas con edulcorantes artificiales

Tampoco podrán adquirirse con SNAP las bebidas que utilicen endulzantes químicos en lugar de azúcar, como sucralosa, aspartamo, sacarina u otros sustitutos no calóricos. Aunque estas opciones suelen promocionarse como “light” o “sin azúcar”, se consideran poco saludables dentro de la nueva regulación y quedan fuera del listado de productos elegibles.

Jugos diluidos con poco contenido de fruta o verdura

Quedan restringidos los jugos y néctares que contengan menos del 50% de fruta o verdura real; es decir, las bebidas que son mayoritariamente agua, saborizantes y azúcar añadida. En la práctica, solo seguirían siendo elegibles los jugos 100% fruta o verdura, mientras que los jugos “diluidos” o “de bebida de jugo” pierden la posibilidad de pagarse con SNAP.

Dulces, snacks y golosinas

La prohibición abarca una amplia variedad de productos de confitería, como barras de chocolate, chicles, caramelos masticables, gomitas y otros dulces empaquetados. En algunos casos también se incluyen mezclas de frutos secos cubiertos de azúcar, chocolate o recubiertos con caramelo, al considerarse más un snack dulce que un alimento básico.

Los beneficiarios del SNAP reciben un depósito de dinero en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (Foto: Pixabay)

LOS ALIMENTOS QUE SÍ SE PUEDEN COMPRAR CON SNAP EN TEXAS

Desde el 1 de abril de 2026, en Texas se mantienen las reglas generales de SNAP; por tanto, se pueden comprar alimentos básicos y nutritivos como:

Frutas y verduras frescas, congeladas o enlatadas (sin azúcares añadidos).

Carnes, pollo, pescado, mariscos, huevos y productos sustitutos de proteína (como tofu).

Leche y lácteos (yogur, queso), siempre que no sean productos tipo postre cargados de azúcar.

Pan, tortillas, arroz, pasta, cereales y otros granos.

Frijoles, lentejas y otras legumbres secas o enlatadas.

Aceites, harinas y otros ingredientes básicos para cocinar.

Alimentos para bebés (fórmula, compotas) y algunos snacks relativamente simples (por ejemplo, galletas saladas, según cómo estén clasificados).

Plantas y semillas para cultivar alimentos en casa.

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