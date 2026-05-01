Continúan los cambios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés. En los últimos días, la agencia federal anunció una actualización importante en sus procesos de seguridad y verificación de antecedentes en solicitudes migratorias en el país con apoyo del FBI e inteligencia artificial. Esto no solo significa controles más estrictos para los solicitantes desde el pasado 27 de abril, sino que muchos de estos puedan cometer errores que terminen afectando sus casos. Teniendo en cuenta que cada año miles de personas pierden oportunidades reales por detalles que se pudieron evitar en su solicitud, es importante saber lo que NO debes hacer para que no se te cierren las puertas sin darte cuenta.

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Qué cambió con la implementación de controles más estrictos

Según documentos internos citados por CBS News, los funcionarios de la agencia federal encargada de administrar el sistema de inmigración legal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibieron una instrucción clara: no aprobar ninguna solicitud que no haya pasado por estos nuevos filtros. Esto impacta directamente en procesos como la residencia permanente, la ciudadanía, el asilo y la reunificación familiar. Aquí te explico los impactos del cambio detallados por el abogado de inmigración Jesús Reyes, quien resalta que esto puede generar mayor revisión en los casos y posibles retrasos mientras se completan las verificaciones.:

Se están implementando verificaciones de seguridad más estrictas y frecuentes en los casos

Se amplía el uso de controles biométricos y revisiones en bases de datos criminales.

Algunos permisos de trabajo (EAD) tendrán menor duración para obligar revisiones más constantes.

Los oficiales pueden requerir revisiones adicionales antes de aprobar un caso.

Se busca detectar fraude, antecedentes penales o riesgos de seguridad con mayor precisión.

Actualización de las políticas de reutilización de fotografías para reforzar la verificación de identidad, incluyendo la verificación biométrica de identidad al reutilizar huellas dactilares.

Aumento de las investigaciones en redes sociales, financiera y entrevistas en los vecindarios.

USCIS está fortaleciendo sus investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes en 2026 para combatir el fraude y proteger la seguridad nacional. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El impacto de la revisiones más estrictas de USCIS en EE.UU.

Con los nuevos controles, los tiempos podrían extenderse aún más. La abogada de inmigración Silvia Mintz lo explica así: “Van a hacer una revisión extensiva de cada caso y esto atrasará más las aprobaciones, las citas para entrevistas de todas las peticiones de ajuste de estatus y de ciudadanía”, señaló a Telemundo Houston. Ahí no queda todo, pues faltas menores como un delito contra la moral, podrían influir en la decisión migratoria.

Ante esto es vital ser muy cuidadosos con cada paso del trámite migratorio revisando que todos los formularios estén correctamente llenados, cumplir con todos los requisitos, no salir del país mientras el caso esté pendiente y evitar engaños pagando dinero extra para tener una “vía rápida” en el proceso.

Es importante que revises muy bien toda la información que vas a presentar a USCIS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

Errores migratorios que debes evitar para no afectar tu caso

El abogado de inmigración Jesús Reyes los detalló desde su cuenta en Instagram:

Dar información incorrecta o incompleta en formularios.

Recibir asesoría de notarios o consultores sin licencia.

Perder fechas y citas con inmigración.

Iniciar procesos sin verificar si realmente califica.

Asumir que todos los casos son iguales.

Cada situación migratoria es distinta, y una decisión mal informada puede afectar su futuro en Estados Unidos.

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