Texas aplica un nuevo filtro para quienes buscan obtener o renovar licencias profesionales, y el cambio ya está generando preocupación entre miles de trabajadores. A partir de ahora, el Departamento de Licencias y Regulaciones (TDLR) del estado exigirá a ciertos solicitantes comprobar su estatus migratorio legal antes de autorizar cualquier trámite. La medida impacta de lleno en actividades esenciales para la economía local y en sectores donde la mano de obra hispana tiene un peso clave. Abogados de inmigración advierten que no se trata solo de un requisito administrativo, sino de una barrera que podría dejar a muchas personas sin la posibilidad de trabajar legalmente, aun cuando llevan años desempeñando estos oficios. El temor, la incertidumbre y el efecto dominó sobre industrias ya golpeadas por la escasez de personal comienzan a sentirse en distintas ciudades del estado.

Según explicó el abogado de inmigración Haím Vázquez a N+ Univision, ahora será obligatorio demostrar que la persona “es ciudadana o residente legal, que tiene algún tipo de estatus bajo parole o parole humanitario, o que cuenta con un estatus legal vigente”. Esto significa que el proceso será más estricto y que no bastará con haber ejercido el oficio durante años si no se puede acreditar la presencia legal en Estados Unidos.

En Texas, miles de trabajadores deberán demostrar su estatus migratorio para seguir ejerciendo legalmente sus oficios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La medida ha sido interpretada por especialistas como una presión adicional para quienes viven y trabajan en el estado. “Yo creo que es un golpe más para obligarnos de cierta manera a salir de Estados Unidos, limitarnos la habilidad de poder hacer nuestro trabajo legalmente”, señaló Wendy Rodríguez-Belmonte, también abogada de inmigración, en declaraciones a N+ Univision.

Oficios afectados por la nueva restricción

La nueva reglamentación impacta directamente en oficios ampliamente ejercidos por trabajadores hispanos, entre ellos:

Cosmetología

Barbería

Plomería

Electricidad

Aires acondicionados

Uno de los sectores que más resentirá este cambio es el de la construcción, que ya enfrenta una fuerte falta de trabajadores. Para muchos negocios, la medida llega en un momento crítico. “Ahorita es un poquito difícil porque la gente está asustada de estar en la calle y trabajar, sí nos ha afectado”, explicó Mark Minton, propietario de un negocio de plomería en Texas.

Las nuevas normas en Texas ponen el estatus migratorio en el centro del acceso a licencias laborales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Documentos que ahora se exigirán

En un comunicado oficial, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas informó que solo se otorgarán o renovarán licencias a quienes presenten alguno de los siguientes documentos:

Licencia de conducir o ID estatal

ID militar o licencia de porte de armas

o licencia de porte de armas Tarjeta de residente o permiso de trabajo

o Pasaporte, certificado de ciudadanía o acta de nacimiento

Mientras la normativa comienza a aplicarse, abogados y trabajadores coinciden en que el impacto real se verá en los próximos meses. Por ahora, lo cierto es que miles de personas deberán revisar su situación migratoria antes de intentar renovar o solicitar una licencia, en un contexto donde trabajar legalmente en Texas se ha vuelto más complejo.

