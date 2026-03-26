A partir del 20 de abril de 2026, si eres beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Florida, tus compras en supermercados y tiendas autorizadas cambiarán, ya que habrá ciertos alimentos que ya no podrás adquirir con tu tarjeta EBT, mientras que otros seguirán permitidos. Esto significa que será más importante revisar con anticipación qué productos califican para el beneficio antes de llegar a la caja, para evitar rechazos o confusiones al momento de pagar. A continuación, te detallamos qué puedes compras y qué no.

Vale precisar que las autoridades estatales y federales han establecido estos ajustes con el objetivo de regular mejor el uso de la ayuda alimentaria y orientar el apoyo hacia determinados tipos de compras.

Conoce qué productos ya no podrás adquirir con tu tarjeta EBT para evitar sorpresas (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LO QUE YA NO PODRÁS COMPRAR DESDE EL 20 DE ABRIL EN FLORIDA

Como beneficiario de SNAP en Florida, a partir del 20 de abril entrará en vigor nuevas normativas impulsadas por el Departamento de Niños y Familias (DCF) de este estado con el fin de priorizar una alimentación saludable y restringir aquellos considerados “calorías vacías”.

Por tal motivo, ya no se podrán adquirir productos ultraprocesados y con altos niveles de azúcar. Así tenemos:

Refrescos y sodas: también se incluyen las versiones “diet” y “zero azúcar”.

también se incluyen las versiones “diet” y “zero azúcar”. Bebidas energéticas: aquí se encuentran todas las que tengan más de 65 mg de cafeína.

aquí se encuentran todas las que tengan más de 65 mg de cafeína. Dulces y golosinas: caramelos, gomitas y chocolates en barra o piezas.

caramelos, gomitas y chocolates en barra o piezas. Postres ultraprocesados: los productos de larga duración como Oreos, Twinkies o galletas empaquetadas de marca.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTARÁN PERMITIDOS COMPRAR EN FLORIDA CON LA TARJETA EBT?

Aunque las restricciones prohíben productos específicos, hay varias compras que podrán seguir realizándose, siempre y cuando cumplan con los criterios de jugo y nivel de azúcar, que debe ser bajo (menos de 5 gramos por porción).

En el caso de las bebidas, seguirán incluidas opciones como bebidas deportivas tipo Gatorade o Powerade, además de algunas aguas con gas y ciertos cafés o tés listos para tomar que vienen embotellados. En cuanto a snacks y productos para el desayuno, se mantienen cubiertos artículos como barras de granola, pastelitos tipo Pop-Tarts, malvaviscos y frutos secos tostados con miel, siempre que se clasifiquen como alimentos y no como dulces exclusivos de temporada.

Respecto a la repostería fresca, la regla es distinta a la de las galletas y productos envasados: los panes, postres horneados en la propia tienda y aquellos que necesitan refrigeración seguirán siendo elegibles, por tratarse de alimentos preparados para consumo.

Finalmente, los ingredientes de cocina no se verán afectados por los cambios: todo lo que se encuentra en el pasillo de repostería, como harinas, azúcares, mezclas para hornear y productos similares, continuará pudiendo pagarse sin problema con la tarjeta EBT.

En Florida, los beneficiarios de SNAP deben estar atentos a los cambios (Foto: Freepik) / Anna Zielinska

¿CÓMO FLORIDA HARÁ CUMPLIR LAS NUEVAS MEDIDAS DE SNAP?

Las tiendas físicas y los comercios en línea tendrán que actualizar sus sistemas de cobro, de modo que, si intentas pagar con tu tarjeta EBT un artículo que ya no está permitido, la transacción será rechazada de forma automática.

Es importante aclarar que el monto mensual de tus beneficios no se reduce; lo que cambia son las categorías de productos que podrás comprar con esos fondos.

Además, las autoridades informarán a los beneficiarios sobre estos ajustes mediante el portal MyACCESS, así como a través de mensajes de texto y correos electrónicos enviados antes del 20 de abril.

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