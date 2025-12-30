En EE.UU., USCIS aplicará nuevas tarifas migratorias desde el 1 de enero de 2026. | Crédito: Freepik
El 2025 ha sido un año especialmente duro para millones de inmigrantes en Estados Unidos, marcado por cambios, incertidumbre y decisiones que han generado preocupación. Ahora, cuando se acerca el inicio de 2026, vuelve a emitir un aviso clave: a partir del 1 de enero entran en vigor para los trámites migratorios, y cualquier solicitud que no incluya el pago correcto será rechazada. Saber qué cambia y cómo te puede afectar es fundamental para evitar retrasos, pérdidas de dinero y más estrés en un proceso que ya de por sí no es sencillo.

USCIS recuerda el cambio de tarifas desde enero de 2026

Este 30 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) un recordatorio en sus redes sociales advirtiendo que, desde el 1 de enero de 2026, ciertas tarifas migratorias aumentarán. El mensaje llega justo cuando se acerca la fecha límite y busca alertar a quienes planean enviar solicitudes en los próximos días.

El ajuste fue formalizado mediante un aviso en el , donde se detalla que los nuevos montos responden a la inflación registrada entre julio de 2024 y julio de 2025.

¿Por qué suben algunas tarifas migratorias?

De acuerdo con la información oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicará ajustes anuales a determinadas tarifas migratorias, tal como lo establece la ley H.R. 1.

A partir del año fiscal 2026, y en los siguientes, algunos costos se actualizarán automáticamente para reflejar la inflación, evitando que queden desfasados con el tiempo.

Nuevas tarifas que USCIS aplicará a partir del 1 de enero de 2026

Estas son las nuevas tarifas que USCIS aplicará a partir del 1 de enero de 2026, y que impactan trámites de asilo, permisos de trabajo, parole y TPS:

Tipo de formularioTarifa anteriorNueva tarifa
Tarifa anual de solicitud de asilo (actualmente suspendida por orden judicial)$100$102
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – EAD inicial para solicitantes de asilo$550$560
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – EAD inicial por parole$550$560
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o extensión del EAD por parole$275$280
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – EAD inicial por Estatus de Protección Temporal (TPS)$550$560
Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo – Renovación o extensión del EAD por TPS$275$280
Formulario I-131, Parte 9 – EAD solicitado tras autorizar un nuevo período de parole (re-parole)$275$280
Formulario I-821, Solicitud de TPS$500$510

Trámites migratorios cuyas tarifas no aumentan

USCIS confirmó que algunas tarifas permanecen iguales, aunque podrían ajustarse en años futuros:

Tipo de formularioTarifa anteriorNueva tarifa
Formulario I-589, Solicitud de asilo (tarifa inicial para solicitantes de asilo)$100$100
Formulario I-765, Renovación o extensión del EAD para solicitantes de asilo$275$275
Formulario I-360, Petición para Inmigrante Especial Juvenil$250$250

¿Qué pasará con las solicitudes mal pagadas?

Aquí es donde USCIS fue claro: cualquier solicitud enviada con matasellos del 1 de enero de 2026 o posterior que no incluya la tarifa correcta será rechazada.

Esto significa que pagar el monto anterior, aunque sea por pocos dólares de diferencia, puede retrasar el trámite completo y obligar a volver a presentar la solicitud.

