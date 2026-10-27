Nueva York se prepara para renovar las tarjetas EBT con las que se reciben los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las tarjetas actuales serán reemplazadas gradualmente por otras con chip y tecnología de pago sin contacto, una medida que busca reducir el robo de beneficios mediante la copia de los datos de la banda magnética. Este fraude se realiza con dispositivos clandestinos instalados en terminales de pago o cajeros automáticos. ¿Cuándo comenzará la entrega de las nuevas tarjetas y qué deben hacer las tiendas para aceptarlas? A continuación, te contamos los detalles.

“La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) está actualizando sus tarjetas EBT con banda magnética mediante tecnología de chip y contacto, una medida de seguridad probada que se utiliza en tarjetas de débito y crédito comerciales, y que puede ayudar significativamente a prevenir el fraude y el robo mediante dispositivos de clonación”, publicó la web del Senado del Estado de Nueva York.

Nueva York prepara una transición hacia tarjetas EBT más seguras para proteger los beneficios SNAP (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DESDE CUÁNDO SE DISTRIBUIRÁN LAS NUEVAS TARJETAS EBT CON CHIP?

Las nuevas tarjetas EBT con chip y pago sin contacto para recibir beneficios SNAP en el estado de Nueva York comenzarán a emitirse a principios de 2027. Como la entrega de aproximadamente 2 millones de tarjetas será gradual, se ejecutará durante varios meses.

Por su parte, la OTDA ha solicitado a todos los minoristas autorizados de SNAP EBT (incluidos los mercados de agricultores y los proveedores de comidas en restaurantes) y a las instituciones financieras que completen las actualizaciones necesarias de los equipos de punto de venta y los cajeros automáticos antes del 1 de diciembre de 2026.

Cabe precisar que las nuevas tarjetas EBT con chip y tecnología de pago sin contacto no funcionarán en los terminales de punto de venta ni en los cajeros automáticos sin las actualizaciones correspondientes.

¿CÓMO DEBERÁN PREPARARSE LAS TIENDAS PARA ACEPTAR LAS NUEVAS TARJETAS EBT?

Los negocios autorizados para aceptar SNAP deben coordinar con su proveedor de terminales de pago para:

Actualizar sus sistemas y dispositivos de punto de venta —conocidos como POS— para aceptar las nuevas tarjetas EBT con chip y tecnología de pago sin contacto.

Asegurarse de que el sistema permita recurrir a la banda magnética de las nuevas tarjetas EBT cuando aún no estén preparadas para procesar pagos con su chip.

Proporcionar a su proveedor las especificaciones técnicas indicadas por OTDA, entre ellas el uso de chips EMV y el nuevo identificador de aplicación EBT, o AID: A0000000044542.

La preparación también incluye a los mercados de agricultores y los establecimientos participantes del Programa de Comidas en Restaurantes. Las instituciones financieras deberán actualizar los cajeros automáticos correspondientes. Las nuevas tarjetas no funcionarán en terminales o cajeros que no cuenten con las modificaciones necesarias.

¿QUÉ DEBEN SABER LOS BENEFICIARIOS?

Durante la transición, los usuarios podrán seguir utilizando sus tarjetas EBT actuales.

El cambio busca reducir el robo de beneficios mediante skimming: la captura de los datos de la banda magnética para copiarlos y realizar transacciones fraudulentas.

Los usuarios podrán seguir utilizando sus tarjetas actuales mientras avanza el proceso de renovación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)