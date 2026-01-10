Miles de familias con hijos recibirán hasta US$5,000 directamente en sus cuentas bancarias durante 2026, luego de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara un cambio en la legislación tributaria. Si tienes menores en casa y crees que podrías ser uno de los beneficiados, debes saber que este apoyo está dirigido a un grupo específico de personas que deben cumplir determinados requisitos. Por ello, resulta fundamental que revises con detalle si calificas, ya que solo quienes cumplan las condiciones establecidas podrán acceder a dicho monto. ¿De cuáles se trata? A continuación, te lo detallamos.
¿QUÉ FAMILIAS CON HIJOS RECIBIRÁN US$5,000 ESTE 2026?
Las familias que recibirán US$5,000 en sus cuentas bancarias son las que adoptan un menor. Se trata del Crédito Tributario por Adopción, un beneficio federal diseñado para ayudar a los padres adoptivos a cubrir los costos asociados con los procesos de adopción. Algunas características que hacen único este beneficio fiscal son:
- Monto máximo total: US$17,280 por niño adoptado para el año fiscal 2025.
- Es reembolsable: Hasta US$5,000 depositados directamente en la cuenta bancaria.
- Aplicabilidad universal: Válido para adopciones domésticas, internacionales, privadas y de foster care.
- Indexación a la inflación: El crédito se ajustará automáticamente a los índices inflacionarios.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO FEDERAL DE US$5,000
De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), las familias que buscan acceder a este beneficio federal deben cumplir varios requisitos que fueron divididos en tres grupos, publica Clarín.
1. Requisitos del proceso de adopción
- Adopción legal completada: El proceso debe haber finalizado a partir del año 2025.
- Tipos de adopción válidos: Doméstica, internacional, privada y de foster care.
- Documentación: La solicitada por el IRS, incluyendo el “Final Judgment of Adoption”.
2. Requisitos del menor adoptado
- Debes ser menor de 18 años al momento de la adopción.
- Si es mayor de 18 años, debe demostrar ser física o mentalmente incapaz de cuidarse por sí mismo.
3. Requisitos de ingresos y residencia
- El crédito completo está disponible para familias con ingresos ajustados modificados (MAGI) menores a US$259,190 anuales.
- Este se reduce gradualmente para ingresos entre US$259,190 y US$299,190 al año.
- Debe residir legalmente en Estados Unidos.
¿QUÉ GASTOS CUBRE EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR ADOPCIÓN?
- Gastos elegibles: Honorarios legales y notariales (pagos a abogados y costos judiciales relacionados), tarifas de agencias de adopción autorizadas, gastos de viaje (incluye comida y alojamiento relacionado a la adopción), gastos administrativos relacionados con la finalización de la adopción y gastos de re-adopción (adopciones internacionales).
- Gastos no elegibles: Adopción de hijastros, los relacionados con maternidad subrogada, gastos reembolsados por empleadores u otras fuentes y gastos que violan leyes estatales o federales.
PASOS PARA OBTENER EL BENEFICIO FEDERAL
- Completar el Formulario 8839
- Incluir información del menor
- Adjuntar documentación
- Seleccionar método de pago
