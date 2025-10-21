A partir del 20 de octubre toca estudiar más para obtener la tan ansiada naturalización y es que el nuevo examen de ciudadanía de Estados Unidos está más riguroso y largo; sin embargo, esto no es todo, pues el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo la administración Trump, se ha encargado de endurecer el proceso. Teniendo en cuenta que ahora se trata de una versión más compleja y que también demanda un excelente dominio del inglés, aquí te explico cuántas oportunidades tiene un postulante para aprobarlo tras presentar el formulario N-400.

Lo primero que debes saber es que el nuevo examen desafía los conocimientos que tiene el solicitante sobre la historia, principios del gobierno, constitución, así como derechos y deberes cívicos. Además, ya no tendrá 100 preguntas como el anterior, sino que serán 128 y el agente de USCIS elegirá aleatoriamente 20 de ellas para interrogar al interesado en tener la nacionalidad.

Para aprobarlo hay que responder al menos 12 correctamente y el examen oral se detendrá si el hombre o mujer falla 9 interrogantes. Además, algunas respuestas podrían cambiar según las elecciones o nombramientos recientes, por lo que es importante consultar las actualizaciones en uscis.gov/citizenship/testupdates.

El nuevo examen, enfocado en la educación cívica, incluye 28 nuevas preguntas con respecto al anterior.

¿Qué cambió en el examen para la ciudadanía estadounidense?

Este nuevo examen pone mayor énfasis en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos. En un comunicado, Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, calificó estos cambios como “cruciales” y “los primeros de muchos”.

Agregó que la Casa Blanca busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con “todos los requisitos” de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EE.UU., puedan naturalizarse. Desde el Gobierno de Trump afirman que esto dará la seguridad de que los nuevos ciudadanos “se integrarán plenamente y contribuirán” al desarrollo del país.

En los cambios para el proceso de naturalización también se hará una rigurosa investigación de antecedentes para los solicitantes y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad para presentar los exámenes y las entrevistas. Además, se deberá demostrar que “han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral”. Para esto también se harán entrevistas a vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes de la ciudadanía estadounidense.

Como parte de las nuevas políticas de USCIS ya entró en vigencia el nuevo examen cívico para la ciudadania y deberás aprobar por lo menos 12 de 20 preguntas que se presentarán de forma oral.

¿Cuántas oportunidades hay para pasar el examen de ciudadanía?

Matthew Tragesser explicó a Newsweek que “la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y solo debe reservarse para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”.

Ante esto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos solo brinda dos oportunidades para pasar el examen de ciudadanía (de inglés y educación cívica) después de la entrevista inicial y tomar juramentación como ciudadano estadounidense.

“Tendrá dos oportunidades para tomar los exámenes de inglés y educación cívica y para responder todas las preguntas relacionadas con su solicitud de naturalización en inglés. Si no aprueba alguno de los exámenes en su entrevista inicial, se le volverá a realizar la parte del examen que no aprobó (inglés o educación cívica) entre 60 y 90 días después de la fecha de su entrevista inicial”, explican desde el sitio oficial de USCIS.

Si el postulante reprueba ambas veces, puede volver a presentar la solicitud siempre y cuando siga cumpliendo con los requisitos y deberá pagar nuevamente las tarifas correspondientes.

