El examen de ciudadanía o naturalización de Estados Unidos fue actualizado y desde el 20 de octubre entra en vigor una versión más extensa y con mayor carga de estudio. Si eres un ciudadano que anhela la nacionalidad del país liderado por Donald Trump tras varios años viviendo en él es importante que sepas que te enfrentarás a un proceso que desafía los conocimientos que tiene el solicitante sobre la historia, principios del gobierno, constitución, así como derechos y deberes cívicos. Hoy te explico, de la mano de los expertos, las principales diferencias con la anterior prueba tomada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Desde hace unas semanas se confirmó una reformulación en el examen cívico que deben aprobar los inmigrantes en proceso de naturalización y ahora se priorizará el dominio del inglés. Aquí los detalles que necesitas saber si estás pensando presentar tu formulario N-400.

Principales diferencias del nuevo examen de ciudadanía de EEUU con el anterior

Quienes aplicaron antes del 20 de octubre todavía lograron un examen oral con 100 preguntas para memorizar sobre la historia y el gobierno de EE. UU.. Frente a un oficial de USCIS se debía responder correctamente al menos 6 de 10 seleccionadas de forma aleatoria.

Ahora hay un nuevo estándar para aprobar. El examen reúne 128 preguntas esenciales sobre gobierno, historia y civismo. El postulante será interrogado con 20 y debe responder al menos 12 correctamente para aprobar la entrevista de naturalización. Este se detendrá si el hombre o mujer falla 9 interrogantes. Además, algunas respuestas podrían cambiar según las elecciones o nombramientos recientes, por lo que es importante consultar las actualizaciones en uscis.gov/citizenship/testupdates.

También existe una consideración especial (65/20): si tienes 65 años o más y has vivido como residente permanente por 20 años o más, solo necesitas estudiar las 20 preguntas marcadas con un asterisco y puedes tomar el examen en el idioma que prefieras.

Expertos analizan el nuevo examen de ciudadanía de EE.UU.

Jorge Cancino, editor principal de inmigración de TelevisaUnivision, conversó con Carlos Pereira, director ejecutivo de la Fundación Amigos, sobre este nuevo examen de ciudadanía y sus cambios. Aquí los detalles más resaltantes brindados desde Univision Noticias.

“Básicamente se incrementaron 28 preguntas (…) la preocupación que tenemos es que es más explícito, más interpretativo. Están queriendo medir si la persona que está aplicando entiende e interpreta lo que es el idioma. No solo están involucrando la parte cívica, sino la comprensión y el entendimiento de lo que es el idioma inglés”, aseguró.

Además, enfatizó que las autoridades quieren que las personas entiendan un poco más la parte histórica de Estados Unidos y el principio de la nación. “No es malo la parte de incrementar las preguntas. Con un poco de entrenamiento y práctica las personas van a tener la capacidad de readaptarse a este nuevo examen”, agregó.

En cuanto a las consideraciones para mayores de 65 años de edad o con más de 20 años como residentes permanentes, el experto indicó que “se mantiene la normativa de 65 años o 15 años como residentes sigues aplicando en tu lenguaje materno y todas aquellas personas que tienen 60 años y más de 20 años como residentes tienen un examen simple de 20 preguntas. El sistema por fortuna no cambió esto y continúa de la misma forma la aplicación”.

¿Qué es el formulario N-400 para ciudadanía?

Se trata de la Solicitud de Naturalización. El postulante debe usar este formulario para solicitar la naturalización (proceso de convertirse en ciudadano estadounidense si nació fuera de Estados Unidos) si cumple con los requisitos de elegibilidad.

Para rendir el examen de ciudadanía en Estados Unidos hay ciertos criterios que se toman en cuenta mediante el formulario N-400:

Edad mínima: tener 18 años o más al presentar la Solicitud de Naturalización (formulario N-400). Residencia permanente legal: poseer la green card y haber sido residente permanente de Estados Unidos durante al menos cinco años previos a la solicitud. Presencia física: haber permanecido en territorio estadounidense al menos 30 meses dentro de los cinco años anteriores. Residencia estatal: vivir en el estado o distrito donde se presenta la solicitud por un mínimo de tres meses. Buena conducta moral: demostrar un comportamiento ético adecuado durante el período requerido de residencia. Conocimiento del inglés y educación cívica: tener nociones básicas del idioma, así como de la historia y el sistema de gobierno del país, salvo en los casos en que se otorguen exenciones.

Además, existe una excepción especial conocida como la regla 65/20: si tienes 65 años o más y llevas al menos 20 años como residente permanente, solo necesitas estudiar las 20 preguntas señaladas con asterisco, y puedes hacer el examen en el idioma de tu preferencia.

