El examen de ciudadanía o naturalización de Estados Unidos está a punto de cambiar. Bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han confirmado que habrá modificaciones significativas que afectarán a quienes estén en proceso de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Cambios más importantes en el examen

Hasta ahora, los aspirantes a la ciudadanía debían memorizar 100 preguntas cívicas, de las cuales se les hacían 10 durante el examen y necesitaban responder correctamente 6 para aprobar. Con la nueva versión, los aplicantes deberán estudiar 128 preguntas, se les harán 20 durante el examen y deberán responder al menos 12 correctamente.

Según el abogado de inmigración Alex Gálvez, este cambio representa un desafío mucho mayor: “Ahora los aplicantes la van a pensar doble con estos cambios”, explica.

Oficiales de inmigración podrán consultar a vecinos para evaluar la buena conducta de los solicitantes. | Crédito: Getty Images

Verificación de buena conducta moral

Otra modificación polémica es que los oficiales de inmigración podrán contactar a los vecinos de los solicitantes para evaluar su conducta y determinar si merecen la ciudadanía.

Gálvez advierte que esto podría abrir debates: “Si no se llevan bien con un vecino, él podría influir significativamente en el resultado de su aplicación. Por eso recomendamos que, al aplicar a la ciudadanía a partir del 17 de octubre, incluyan referencias de amistades, familiares o compañeros de trabajo que puedan testificar sobre su buena conducta”.

Personas mayores con larga residencia aún podrán presentar el examen en español bajo ciertas condiciones. | Crédito: Getty Images

Opciones para personas mayores

Afortunadamente, las personas de tercera edad seguirán teniendo ciertas facilidades. Quienes tengan entre 50 y 55 años y hayan sido residentes por 20 años, o quienes tengan más de 55 años con al menos 15 años de residencia, podrán realizar el examen en español. Esto busca proteger a los aplicantes mayores, aunque Gálvez reconoce que “no hay duda que esto va a afectar la cantidad de gente que va a aplicar”.

Los expertos en inmigración coinciden en que estos cambios podrían hacer que algunos aspirantes reconsideren el momento de su solicitud, especialmente aquellos que recién comienzan el proceso de naturalización. Memorizar más preguntas y la posibilidad de que vecinos participen en la evaluación son factores que generan incertidumbre entre los aplicantes.

En resumen, el examen de ciudadanía de EE.UU. se vuelve más riguroso y exigente. Quienes planeen aplicar a partir del 17 de octubre deberán prepararse a fondo, recopilar referencias confiables y considerar sus opciones lingüísticas si pertenecen a los grupos de edad mayores.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!