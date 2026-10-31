El viernes 30 de octubre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud del gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial favorable a los beneficiarios venezolanos del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esa decisión había considerado ilegal la actuación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto al programa. ¿Qué significa este nuevo fallo para los venezolanos afectados y por qué el 6 de noviembre es una fecha clave? A continuación, te lo explicamos.

Cabe precisar que la orden de primera instancia, emitida el 5 de septiembre de 2025, determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus facultades al anular una extensión previamente concedida y terminar la designación de Venezuela. Sin embargo, una suspensión de la Corte Suprema había impedido que esa orden produjera sus efectos.

Averigua si el nuevo fallo significa que el TPS ya está vigente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FALLO DEL NOVENO CIRCUITO SOBRE EL TPS PARA VENEZOLANOS?

El nuevo fallo abre la posibilidad de que cientos de miles de venezolanos recuperen el TPS a partir del viernes 6 de noviembre de 2026. Sin embargo, no significa que el beneficio ya se haya restablecido: para que eso ocurra, la Corte Suprema no debe intervenir nuevamente para mantener bloqueada la decisión favorable a los beneficiarios, precisa National TPS Alliance.

¿Qué implicaría este restablecimiento? Las personas comprendidas en la medida podrían recuperar la protección temporal frente a la deportación y la autorización para trabajar. No obstante, aún deben precisarse los procedimientos aplicables y cómo se acreditaría la vigencia de esas protecciones y de los permisos de trabajo.

El fallo tampoco abre el programa a cualquier venezolano que se encuentre en Estados Unidos. Su alcance se refiere a las personas afectadas por la retirada de las protecciones del TPS, no a una convocatoria general para nuevos solicitantes.

¿POR QUÉ EL 6 DE NOVIEMBRE ES UNA FECHA DECISIVA?

Porque ese día está previsto que expire la suspensión judicial que mantiene bloqueada la orden favorable a los beneficiarios, según explica el equipo jurídico de los demandantes en un comunicado publicado por UCLA. No es una nueva fecha de inscripción al TPS ni un plazo general para presentar solicitudes, precisa UCLA Law.

Los dos escenarios principales que podrían presentarse esa fecha:

Si no hay una nueva intervención de la Corte Suprema, los venezolanos afectados podrían recuperar el TPS desde el 6 de noviembre, mientras continúa el proceso judicial.

Si la Corte Suprema concede otra suspensión solicitada por el Gobierno, el restablecimiento podría quedar nuevamente bloqueado.

“No hay TPS todavía y hay que esperar al 6 de noviembre para ver si el gobierno apela o tendremos que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para ver cómo se restablecería el TPS”, señaló el abogado de inmigración José Guerrero a Telemundo 51 Miami.

El fallo no supone una apertura general del TPS para nuevos solicitantes (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)