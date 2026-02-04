Centroamérica vuelve a estar en el foco del clima. Un nuevo frente frío avanza sobre la región y, al combinarse con otros sistemas atmosféricos, abre la puerta a varios días de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y cambios notorios en las temperaturas. Los pronósticos advierten que este fenómeno no actúa de forma aislada, sino que se mezcla con una vaguada, dando lugar a un escenario de inestabilidad persistente. De acuerdo con los especialistas, este patrón viene gestándose desde hace varios días y el periodo más activo de acumulados de lluvia se concentrará entre el 4 y el 8 de febrero, una ventana crítica que obliga a extremar la atención, sobre todo en zonas propensas a inundaciones. Ante este panorama, surge la pregunta clave: ¿qué países sentirán con mayor fuerza el descenso de temperaturas y las lluvias más intensas? Esto es lo que advierte un experto.

De acuerdo con el meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro, “un nuevo frente frío estará llegando a la región, combinándose con esta vaguada y la vaguada monzónica para mantener alta la probabilidad de lluvia en los próximos días”. El experto subrayó que Costa Rica y Panamá serán los países más impactados, en particular el Caribe costarricense y Panamá occidental, donde se esperan las precipitaciones más fuertes. También mencionó que algunas lluvias podrían extenderse hacia San Andrés y Providencia, mientras que en Honduras, sobre todo en el norte, los acumulados serían más moderados.

En Panamá, el avance del frente frío se sentirá con precipitaciones fuertes y vientos moderados, sobre todo en el occidente del país. | Crédito: MARTIN BERNETTI / AFP

Frente frío en Honduras y Nicaragua

En el caso de Honduras, ciudades como San Pedro Sula y La Ceiba podrían registrar “algún que otro chubasco”, aunque el meteorólogo fue claro en que las lluvias más intensas no se concentrarán allí. Nicaragua tampoco queda fuera del panorama, ya que el sureste del país y zonas cercanas a Liberia, en el noroeste de Costa Rica, sentirán con mayor fuerza el impacto del sistema, especialmente por el aumento del viento.

Uno de los puntos que más preocupa es precisamente el viento. Lorenzo Amaro detalló que para el miércoles 4 de febrero se prevén rachas que podrían superar los 40 y hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en el sureste de Nicaragua y el noroeste de Costa Rica. En Panamá, las ráfagas también podrían ser significativas, alcanzando alrededor de 43 km/h en la ciudad, lo que podría generar afectaciones marítimas y complicaciones en zonas costeras.

El mar será otro de los elementos a vigilar. Según el especialista, el oleaje podría alcanzar hasta 2.5 metros al norte de Honduras, mientras que en el Pacífico las condiciones serían más tranquilas, con alturas cercanas al metro. Estas variaciones responden directamente a la fuerza del viento asociada al frente frío y a los sistemas que lo acompañan.

Honduras también recibirá la influencia del frente frío, aunque con lluvias más aisladas y un descenso marcado de las temperaturas en el norte. | Crédito: Johan ORDÓÑEZ / AFP

En cuanto a las temperaturas, el contraste será evidente. En Honduras, las mínimas podrían descender hasta los 12 grados, manteniendo un ambiente frío en varias localidades. Para el resto de Nicaragua, se esperan mínimas entre 18 y 20 grados, mientras que Ciudad de Panamá rondaría los 23 grados. Sin embargo, Lorenzo Amaro aclaró que las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas, sobre todo en la zona del Pacífico de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde el calor continuará pese a la presencia de lluvias.

Este nuevo frente frío confirma que febrero arranca con un patrón climático activo en Centroamérica. Las autoridades y la población deberán mantenerse atentas a los avisos locales, ya que la combinación de lluvias, viento y oleaje puede generar impactos puntuales, especialmente en las zonas que ya han venido recibiendo precipitaciones en los últimos días.

