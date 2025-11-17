La ciudad de Nueva York se prepara para un gran descenso de temperaturas que se sentirá con fuerza en los próximos días. Las autoridades meteorológicas ya adelantaron que el frío será más persistente que en semanas anteriores y que el ambiente invernal llegará antes de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que una masa de aire mucho más fría comenzó a desplazarse hacia el estado, lo que traerá jornadas de viento intenso y valores térmicos notablemente bajos.

De acuerdo con el NWS, este cambio brusco se debe al ingreso de un frente frío que avanza desde la región de Nueva Inglaterra, que abarca Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

El sistema atravesó el este del estado durante la mañana y se espera que el aire helado se refuerce durante la tarde, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h (40 mph).

Desde el 17 de noviembre se registrarán bajas temperaturas, con sensaciones térmicas cercanas a los 32°F (0°C). (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

Las temperaturas ya registran un descenso y podrían mantenerse o bajar levemente en comparación con los 40-50 °F (4-10°C) observados al inicio del día.

Los meteorólogos esperan que el frío sea especialmente intenso desde el 17 de noviembre, fecha en la que se prevé el punto más gélido de la semana.

Según el organismo, ese día las máximas oscilarán entre los 39.2°F y 44.6°F (4-7°C), lo que representa cerca de 10 grados menos de lo habitual para mediados de noviembre.

Además, la combinación con el viento hará que la sensación térmica se acerque a los 32°F (0°C) durante parte de la jornada. Para el día siguiente, el ambiente seguirá siendo frío, con valores en torno a los 39.2°F (4°C) por la tarde.

El viento, que podría alcanzar los 65 km/h, intensificará la sensación de frío. (Foto referencial: Freepik)

El panorama comienza a mejorar hacia el 19 y 20 de noviembre, cuando las temperaturas regresen a rangos más típicos para la época, aunque con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 21, se espera un repunte térmico de entre 55 y 57°F (12.7-13.8°C).

Ante este escenario, el NWS compartió seis recomendaciones esenciales para afrontar el frío: consultar el pronóstico diariamente en weather.gov o en aplicaciones confiables, evitar pasar tiempo al aire libre durante las horas más frías, proteger a mascotas y animales de granja, mantener el tanque del vehículo al menos a la mitad, vestirse adecuadamente para salir, incluso si será por poco tiempo, y actualizar el kit de emergencia del auto.

Este kit debe incluir cables de arranque, linternas, botiquín de primeros auxilios, artículos para bebés, suministros médicos, alimentos no perecibles como cereales secos, un litro de agua por persona al día y herramientas básicas como alicates, llave inglesa o destornillador.

El NWS también publicó una serie de medidas esenciales para mantenerse seguro durante este episodio invernal. (Foto referencial: Freepik)

Más recomendaciones ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!