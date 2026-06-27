El Metro de Nueva York está atravesando una serie de modernizaciones, que incluye un cambio de trenes por unos más modernos (Foto: Wikimedia)
El Metro de Nueva York está atravesando una serie de modernizaciones, que incluye un cambio de trenes por unos más modernos (Foto: Wikimedia)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

El sistema de transporte de la ciudad nunca para: confirmó que comenzó una nueva etapa de modernización con . Para millones de neoyorquinos —trabajadores, estudiantes, padres que llevan a sus hijos a la escuela y comerciantes del Bronx, Queens, Brooklyn y Manhattan— esto significa vagones con mayor capacidad, tecnología actualizada y mejoras pensadas para las horas punta. En barrios donde el Metro es parte de la rutina diaria, la noticia genera expectativa por viajes más rápidos, estaciones con menos congestión y un servicio más confiable, algo que impacta desde el camino al trabajo hasta la llegada a partidos, festivales locales y servicios comunitarios.

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Ahora la MTA confirmó que un nuevo grupo de trenes R211 comenzará a expandirse a más líneas del sistema. Se trata de vagones equipados con tecnología moderna, mayor capacidad para pasajeros y mejoras orientadas a hacer los viajes más cómodos y eficientes.

LAS LÍNEAS QUE RECIBIRÁN LOS NUEVOS TRENES R211

Como señala , la información fue presentada por funcionarios de la MTA durante una reunión de la junta directiva: los nuevos vagones R211 llegarán próximamente a la línea D. Posteriormente, se incorporarán a las líneas N, Q y W.

La distribución prevista es la siguiente:

LíneaEstado de incorporación
DPróxima en recibir los trenes R211
NLlegarán después de la línea D
QIncorporación prevista tras la línea D
WIncorporación prevista tras la línea D

La llegada de estos trenes permitirá retirar gradualmente modelos mucho más antiguos que han estado en servicio durante décadas.

Así se ven los trenes R211 del Metro de Nueva York (Foto: MTA)
Así se ven los trenes R211 del Metro de Nueva York (Foto: MTA)
/ Marc A. Hermann

ADIÓS A TRENES FABRICADOS EN LOS AÑOS 70

Uno de los principales objetivos del programa de renovación de la MTA es reemplazar las flotas R46 y R44, cuyos primeros vagones fueron fabricados originalmente durante la década de 1970. Aunque esos trenes fueron testigos de generaciones enteras y forman parte del paisaje urbano —como los comercios frente a la salida de la estación o los vendedores ambulantes en las plazas— las autoridades consideran que ya es momento de sustituirlos por unidades con mejores estándares de seguridad, confiabilidad y comodidad.

¿QUÉ TIENEN DE ESPECIAL LOS TRENES R211?

Los nuevos vagones son reconocibles por sus detalles exteriores en azul y amarillo, pero las mejoras van mucho más allá de la estética. Entre las principales características destacan:

  • Puertas de 58 pulgadas de ancho para agilizar el ingreso y salida de pasajeros.
  • Cámaras de seguridad integradas.
  • Pantallas digitales con información en tiempo real.
  • Iluminación más brillante.
  • Señalización modernizada.
  • Mayor espacio para pasajeros que viajan de pie.
  • Mejor desempeño operativo y mayor confiabilidad.
Vista interior de los trenes del Metro de Nueva York bajo el modelo R211 (Foto: MTA)
Vista interior de los trenes del Metro de Nueva York bajo el modelo R211 (Foto: MTA)
/ Marc A. Hermann

Jessie Lazarus, jefa del programa de material rodante de la MTA, aseguró que una de las mayores ventajas de esta nueva generación de trenes es el significativo incremento en la confiabilidad del servicio, lo que debería traducirse en menos demoras y un servicio más estable durante eventos grandes (por ejemplo, días con partidos en el Yankee Stadium o los desfiles del Día de Puerto Rico).

Principales beneficios para los usuarios:

CaracterísticaBeneficio
Puertas más anchasMenor tiempo de detención en estaciones
Más espacio interiorViajes más cómodos en horas pico
Cámaras de seguridadMayor protección para los pasajeros
Pantallas digitalesInformación más clara durante el recorrido
Tecnología actualizadaMenos fallas mecánicas

LA EXPANSIÓN DE LOS R211 YA ESTÁ EN MARCHA

La incorporación de estos trenes no comienza desde cero. Los R211 empezaron a operar en 2023 en la línea A y, desde entonces, la MTA ha continuado ampliando su presencia en distintas rutas del sistema. Actualmente, la agencia trabaja para completar la implementación de estos vagones en las líneas A, B, C y G, además del Rockaway Shuttle y el Staten Island Railway (SIR). También está prevista la llegada de 80 vagones adicionales con diseño de pasillo abierto para la línea G.

Esta expansión forma parte de una estrategia más amplia de modernización impulsada por la MTA para mejorar la experiencia de millones de usuarios que utilizan diariamente el Metro de Nueva York. Para quienes viajan en las líneas D, N, Q y W, la noticia significa que pronto podrán abordar trenes más modernos, espaciosos y preparados para responder a las exigencias de uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo.

La Línea A del Metro de Nueva York fue la primera en recibir los trenes R211 (Foto: MTA)
La Línea A del Metro de Nueva York fue la primera en recibir los trenes R211 (Foto: MTA)

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