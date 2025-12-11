En los últimos meses se ha hablado bastante sobre los cambios que la administración del presidente Donald Trump implementó en el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) y la verdad es que no es para menos, pues millones de personas dependen de esa ayuda para suministrar una correcta alimentación a sus familias. Y aunque la información circula por todas partes, no siempre es fácil entender cómo estas reformas podrían afectar a quienes dependen de este apoyo.

Al analizar lo que está ocurriendo, queda claro que no se trata solo de un ajuste técnico. La nueva norma, que forma parte de la ley One Beautiful Bill —sí, esa que Donald Trump presentó hace meses asegurando que al país le iría mejor—, introduce requisitos que modificarán la elegibilidad de millones de personas en Estados Unidos, especialmente a partir de 2026, aunque ya entró en vigor desde diciembre.

En Estados Unidos, millones de familias dependen de los cupones de alimentos del SNAP para garantizar una alimentación balanceada y óptima (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE LA REGLA DE LAS 80 HORAS?

La reforma establece que quienes tengan entre 54 y 64 años deberán cumplir al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado en actividades autorizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Esta condición comenzó a aplicarse desde el 1 de diciembre de 2025 y abarca tanto a nuevos solicitantes como a beneficiarios que entren en su periodo de recertificación.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), esta medida podría reducir el número promedio de receptores de SNAP en hasta 2,4 millones de personas en los próximos 10 años. Se trata de una cifra considerable, especialmente si se toma en cuenta que SNAP actualmente atiende a más de 42 millones de residentes en el país.

LA JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

La administración Trump sostiene que estos cambios buscan combatir fraudes y abusos dentro del programa, señalando casos como cuentas duplicadas, pagos a personas fallecidas y beneficiarios que reciben apoyo en más de un estado. Según el gobierno, los costos “han crecido sin control” y se requiere una mayor supervisión para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

AJUSTES ADICIONALES EN LAS EXENCIONES

El Food and Nutrition Service (FNS) informó en octubre de 2025 que también se modificaron las exenciones para cuidadores. Antes, quienes estaban a cargo de menores de hasta 18 años quedaban liberados del requisito laboral, pero ahora la edad límite se redujo a 14 años. A esto se suma la eliminación de excepciones para personas sin hogar, veteranos y jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal hasta los 24 años.

EL CONFLICTO ENTRE LOS ESTADOS Y EL GOBIERNO DE TRUMP

Otro punto que ha generado tensión es la exigencia del gobierno federal para que los estados compartan datos completos de los beneficiarios, incluido su estatus migratorio. La secretaria Brooke Rollins ha afirmado que esta información es necesaria para detectar irregularidades, y advirtió que cualquier estado que no coopere dejará de recibir fondos administrativos de SNAP.

Hasta ahora, 29 estados han compartido la información solicitada, mientras que 21 se han negado. Incluso, un total de 23 territorios han presentado demandas en contra de esta orden, argumentando que la exigencia podría violar derechos de privacidad y colocar a ciertos residentes en situaciones vulnerables. El gobierno federal estableció el 8 de diciembre de 2025 como fecha límite para cumplir.

El gobierno de Donald Trump ya lanzó una última advertencia a varios estados para que entreguen los datos de los beneficiarios (Foto: AFP / USDA)

