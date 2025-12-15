Un potente río atmosférico se está dirigiendo hacia la costa oeste de Estados Unidos, listo para establecer un patrón climático severo en ciertas áreas. Según los pronósticos recientes, se esperan lluvias intensas que ocasionarían nuevas inundaciones. A continuación, te revelaré cuáles son los estados más vulnerables a este evento climático.

Estas condiciones climáticas adversas pronosticadas hasta el miércoles 17 de diciembre se deben a la llegada del río atmosférico Pineapple Express. La nueva alerta se emite luego de dos eventos similares de ríos atmosféricos, las cuales causaron graves inundaciones al noreste del Pacífico.

Para los meteorólogos de AccuWeather, las recientes tormentas han dejado el suelo completamente “saturado”, lo que eleva considerablemente el riesgo de inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra e interrupciones de viaje.

Washington ha sido uno de los estados afectados por las lluvias torrenciales en la última semana. (Foto: Stephen Brashear / AP) / Stephen Brashear

Qué es el río atmosférico Pineapple Express

De acuerdo el Servicio Oceanográfico Nacional de la NOAA , los ríos atmosféricos son regiones estrechas de la atmósfera que trasladan gran parte de la humedad de los trópicos hacia las latitudes septentrionales. Están vinculados al suministro de agua y al riesgo de inundaciones.

Respecto al Pineapple Express, se le considera un “fuerte río atmosférico” debido a la humedad que se acumula en el Pacífico Tropical. Tiene un impacto considerable en las costas occidentales de Estados Unidos y Canadá, ya que trae consigo fuertes lluvias y acumulaciones de nieve.

Este sistema de tormentas tiene el potencial de generar inundaciones, con la capacidad de depositar hasta 12,7 centímetros de precipitación sobre California en el transcurso de un solo día.

La presencia de lluvias ocasionaría que distintas zonas estén en riesgo de inundaciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué estados de EE.UU. serían afectados por este nuevo río atmosférico

Según los pronósticos climatológicos, el noreste de California, zonas de Oregón y Washington enfrentan severos riesgos de inundaciones más significativos esta semana. En el último estado mencionado, podría recibir entre 4 y 8 pulgadas de lluvia desde hoy hasta por la mañana del miércoles 17 de diciembre.

Para Adam Douty, meteorólogo senior de AccuWeather, precisó que la posible tormenta de estos días “no será tan fuerte”, a comparación del evento que se registró la semana pasada, la cual registró considerables inundaciones.

