El nuevo sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York es una forma de calificar las infracciones de tránsito para identificar y sancionar a los conductores de mayor riesgo. Con esta modalidad, a muchos podrían suspenderles la licencia de conducir. Si aún no tienes claro cómo opera, aquí te damos 12 claves para entender los cambios y saber cómo funciona.

Para darte un panorama, cada infracción de tránsito recibe un número de puntos en tu licencia (por ejemplo, exceso de velocidad, manejar distraído, no ceder el paso, etc.). Mientras más grave la falta, más puntos se suman, los cuales se cuentan en un período determinado.

La cantidad de puntos en algunos casos disminuyeron, lo que ha generado preocupación entre quienes no la conocen (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

12 CLAVES PARA ENTENDER EL NUEVO SISTEMA DE PUNTOS DEL DMV

A continuación, absolvemos una docena de interrogantes sobre sobre el nuevo sistema de puntos del DMV:

1. ¿Con qué cantidad de puntos suspenden la licencia en Nueva York?

Con el nuevo sistema, el umbral baja: con 10 puntos en un periodo de 24 meses ya te pueden suspender la licencia de conducir en Nueva York. Antes, la regla general era llegar a 11 puntos en 18 meses; ahora el margen es menor y el periodo de revisión es más largo, así que varias infracciones “espaciadas” pueden sumarse y activar una revisión para suspensión. No interesa si las multas fueron en distintos condados.

2. La cantidad de puntos por cada infracción

Exceso de velocidad

1–10 mph sobre el límite: 3 puntos

3 puntos 11–20 mph sobre el límite: 4 puntos

4 puntos 21–30 mph sobre el límite: 6 puntos

6 puntos 31–40 mph sobre el límite: 8 puntos

8 puntos Más de 40 mph sobre el límite: 11 puntos (basta por sí solo para llegar al umbral de suspensión).

Otras infracciones

Te mencionamos las infracciones más importantes en el nuevo sistema de puntos del DMV, los cuales al ser altos suman más rápido y te acercan a la suspensión:

Conducir alcoholizado o bajo drogas (DWI/DWAI): 11 puntos por una sola condena, suficiente para quedar en el umbral de suspensión.

11 puntos por una sola condena, suficiente para quedar en el umbral de suspensión. Conducir con licencia suspendida o revocada (Aggravated Unlicensed Operation): 11 puntos. Antes no generaba puntos.

11 puntos. Antes no generaba puntos. Pasar un autobús escolar detenido: sube de 5 a 8 puntos

sube de 5 a 8 puntos Conducción temeraria (reckless driving): se eleva de 5 a 8 puntos

se eleva de 5 a 8 puntos No respetar a peatones y ciclistas: falta de cuidado como no cederles el paso a peatones o seguir demasiado cerca (tailgating) se castiga con 5 puntos.

falta de cuidado como no cederles el paso a peatones o seguir demasiado cerca (tailgating) se castiga con 5 puntos. Uso del celular o dispositivo electrónico al conducir: se mantiene o sube a 6 puntos en algunas guías, reflejando que el manejo distraído es una prioridad de control.

se mantiene o sube a 6 puntos en algunas guías, reflejando que el manejo distraído es una prioridad de control. No ceder el paso: 3 puntos.

3 puntos. Pasarse luz roja: 3 puntos.

3. ¿Qué ocurre si llegas a 6 puntos?

Al llegar a 6 puntos entras en una zona de “alerta económica”, aunque no implica todavía suspensión directa. Si acumulas esa cantidad o más en 24 meses, el DMV te cobra el Driver Responsibility Assessment, un recargo adicional de US$300 en total, pagados como US$100 al año durante 3 años.

Por cada punto extra por encima de 6, el cargo aumenta 25 dólares más por año; es decir, 75 dólares adicionales por punto en los 3 años. Si no pagas ese recargo a tiempo, el DMV puede suspender tu licencia, aunque no hayas llegado al tope de 10 puntos del nuevo sistema.

4. ¿Qué hacer para quitar puntos en Nueva York?

La única forma práctica de “quitar” puntos es si tomas un curso aprobado del Point and Insurance Reduction Program (PIRP). El DMV puede restar hasta 4 puntos de tu total activo para efectos de suspensión. Esa reducción solo aplica a infracciones ocurridas en los últimos 18 meses antes de completar el curso y solo sirve para el cálculo de suspensión; por lo tanto, las condenas y los puntos siguen apareciendo en tu historial.

En otras palabras, no borra las multas ni las condenas, solo ajusta el conteo de puntos en el sistema cuando el DMV analiza si debe suspender tu licencia.

5. ¿Cuánto duran los puntos en el récord?

Para efectos del DMV (suspensión, revisión como conductor persistente, etc.), ahora los puntos de una infracción se toman en cuenta durante 24 meses desde la fecha de la violación; antes eran 18 meses. Aunque después de ese periodo dejan de sumarse al total para ver si llegas a los 10 puntos que disparan la suspensión, la infracción y sus puntos siguen figurando en tu historial varios años (hasta unos 3–4 años), y tu aseguradora puede usarlos para subir la prima.

6. ¿Tener más puntos encarece el seguro?

Sí, en la práctica tener puntos casi siempre termina encareciendo el seguro de auto en Nueva York. Las aseguradoras usan su propio sistema de riesgo, pero toman como base tu historial de infracciones y puntos: si tienes más puntos, más te consideran conductor de alto riesgo” y por lo tanto su prima será más cara.

Es más, tener solamente uno o dos tiquetes, en especial por exceso de velocidad, celular al volante o manejar imprudentemente, pueden disparar aumentos notables en la renovación del seguro.

Si estás llevando el curso de manejo defensivo aprobado, al completarlo te darán un 10% de descuento en ciertas coberturas del seguro por tres años, además de la reducción de hasta 4 puntos a efectos del DMV.

7. ¿Qué sucede si no pago una multa?

Si no pagas una multa de tránsito en Nueva York, el DMV puede suspender tu licencia hasta que canceles la multa o entres a un plan de pagos.

8. ¿Qué pasa si manejas con licencia suspendida?

Si manejas con la licencia suspendida, pueden acusarte de “aggravated unlicensed operation”, que implica más multas, posibles puntos y hasta detención.

También si no pagas puedes recibir un “Default conviction” (condena en rebeldía), ya que el tribunal puede declararte culpable por defecto. Te impondrán la multa completa y los puntos correspondientes en tu récord.

9. ¿Las cámaras automáticas dan puntos?

No. Las multas de cámaras automáticas no suman puntos en el récord de manejo en Nueva York. Estos equipos funcionan por cámaras de luz roja, que se emiten al dueño del vehículo y se consideran infracciones civiles. Aunque no añaden puntos a la licencia, solo implican para pagar la multa.

Vale mencionar que las infracciones por cámaras de velocidad en zonas escolares también son civiles: no aparecen en tu récord del DMV ni generan puntos, aunque sí conllevan un pago. Solamente las infracciones emitidas por un oficial son las que el DMV usa para asignar puntos en el sistema. El cambio de 2026 no modifica esto.

10. ¿Puedo disputar una multa?

Sí, puedes disputar una multa. El nuevo sistema de puntos endurece las consecuencias, pero no elimina tu derecho a pelear el ticket. Así pues, cuando recibes una infracción, puedes declararte “no culpable” y pedir una audiencia ante el Traffic Violations Bureau (TVB, en NYC) o en el tribunal local correspondiente en el resto del estado.

Si ganas el caso, desestiman el ticket o te declaran no culpable. No se añaden puntos ni aparece una condena en tu récord por esa infracción. Pero si lo pierdes, se genera una condena que sí suma puntos y puede acercarte a la suspensión o a recargos económicos.

11. Tolerancia mínima en zonas sensibles y conductas de riesgo

En el nuevo sistema, el DMV aplica tolerancia casi cero en zonas sensibles y frente a conductas consideradas de alto riesgo. Estos son:

Zonas sensibles: más puntos por el mismo error

más puntos por el mismo error Zonas de construcción (work zones): cualquier exceso de velocidad en un área de trabajo ahora suma 8 puntos, sin importar si vas “solo un poco” arriba del límite.

cualquier exceso de velocidad en un área de trabajo ahora suma 8 puntos, sin importar si vas “solo un poco” arriba del límite. Cercanías de puentes bajos / vehículos sobrealtura: un choque o golpe contra un puente por ir con altura indebida pasa de 0 a 8 puntos.

un choque o golpe contra un puente por ir con altura indebida pasa de 0 a 8 puntos. Entorno de peatones y ciclistas: “Failure to Exercise Due Care”: no tener el debido cuidado con usuarios vulnerables, como peatones o ciclistas, sube a 5 puntos.

12. Datos que no debes olvidar por nada

11 puntos en 18 meses pueden suspender tu licencia.

6 puntos activan un cargo adicional obligatorio.

No pagar multas puede suspender tu licencia incluso sin llegar a 11 puntos.

Un curso defensivo puede ayudarte a reducir el impacto.

