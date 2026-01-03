Un nuevo sistema de tormentas está causando preocupación en diversas áreas de Estados Unidos. De acuerdo a los reportes meteorológicos, este fenómeno transformará el paisaje de diversas regiones, trayendo consigo nevadas y lluvias persistentes. En caso residas en este país y quieres saber desde qué fecha se presenciará estas condiciones climáticas adversas, en los siguientes párrafos te brindaré una información más detallada.
Según información de AccuWeather, el fenómeno meteorológico permitirá que la nieve, el hielo y la lluvia se hagan presentes en ciertos sectores del territorio estadounidense entre este fin de semana hasta finales de la próxima semana.
Por consecuente, aquellos conductores que están retornando a sus hogares producto de las vacaciones por fiestas de fin de año, podrían verse dificultados por la presencia de acumulaciones de nieve en las carreteras y la poca visibilidad. Estas condiciones serían causantes de accidentes de tránsito.
Este evento tendrá repercusión en las regiones de los Grandes Lagos y el Noreste. Para ser más específico, aquellos viajeros que se desplacen desde Minnesota y Wisconsin hasta Massachusetts y Maine resultarán afectados.
Las condiciones serán más severas entre domingo 4 y el lunes 5 de enero, ya que parte del aire cálido se desplazará hacia el norte, lo que ocasionará que existe una mayor mezcla de nieve y hielo.
La tormenta perdería fuerza al desplazarse
Para la próxima semana, las condiciones climáticas seguirían manteniéndose, pero a menor escala. Eso revela que las acumulaciones de nieve serían más ligeras, las cuales se registrarían en Albany, Binghamton, Nueva York y Boston; no obstante, habrá localidades que estarán expuestos a la formación de hielo.
Esta condición afectaría considerablemente a las carreteras interestatales 41, 43, 75, 90, 94 y 96, ubicados entre Wisconsin y Michigan. También los tramos interestatales comprendidos entre el norte de Nueva York y el Sur de Maine presentarán condiciones resbaladizas.
