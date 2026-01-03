Un nuevo sistema de tormentas está causando preocupación en diversas áreas de Estados Unidos. De acuerdo a los reportes meteorológicos, este fenómeno transformará el paisaje de diversas regiones, trayendo consigo nevadas y lluvias persistentes. En caso residas en este país y quieres saber desde qué fecha se presenciará estas condiciones climáticas adversas, en los siguientes párrafos te brindaré una información más detallada.

Según información de AccuWeather , el fenómeno meteorológico permitirá que la nieve, el hielo y la lluvia se hagan presentes en ciertos sectores del territorio estadounidense entre este fin de semana hasta finales de la próxima semana.

Por consecuente, aquellos conductores que están retornando a sus hogares producto de las vacaciones por fiestas de fin de año, podrían verse dificultados por la presencia de acumulaciones de nieve en las carreteras y la poca visibilidad. Estas condiciones serían causantes de accidentes de tránsito.

La mezcla de nieve y hielo ocasionaría que los conductores tengan dificultades para trasladarse por las carreteras. (Crédito: AFP)

Este evento tendrá repercusión en las regiones de los Grandes Lagos y el Noreste. Para ser más específico, aquellos viajeros que se desplacen desde Minnesota y Wisconsin hasta Massachusetts y Maine resultarán afectados.

Las condiciones serán más severas entre domingo 4 y el lunes 5 de enero, ya que parte del aire cálido se desplazará hacia el norte, lo que ocasionará que existe una mayor mezcla de nieve y hielo.

Este fin de semana, las condiciones climáticas serán más severas en los Grandes Lagos y Noreste. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La tormenta perdería fuerza al desplazarse

Para la próxima semana, las condiciones climáticas seguirían manteniéndose, pero a menor escala. Eso revela que las acumulaciones de nieve serían más ligeras, las cuales se registrarían en Albany, Binghamton, Nueva York y Boston; no obstante, habrá localidades que estarán expuestos a la formación de hielo.

Esta condición afectaría considerablemente a las carreteras interestatales 41, 43, 75, 90, 94 y 96, ubicados entre Wisconsin y Michigan. También los tramos interestatales comprendidos entre el norte de Nueva York y el Sur de Maine presentarán condiciones resbaladizas.

