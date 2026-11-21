Para quienes salen de Los Ángeles a visitar a la familia en fechas especiales como Thanksgiving o Navidad, regresan a casa con varias maletas o coordinan quién los recogerá después de un vuelo, la espera por una nueva conexión ferroviaria se alarga. SkyLink, el sistema automatizado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), tiene ahora una apertura proyectada para el 8 de marzo de 2027, según una publicación de Secret Los Angeles que atribuye ese calendario al contratista LINXS. Sin embargo, la estimación aún no cuenta con confirmación oficial.

La futura conexión permitirá desplazarse entre las terminales, los estacionamientos y las instalaciones de transporte terrestre. Mientras continúan las evaluaciones, siguen disponibles los autobuses gratuitos hacia distintos puntos del recinto, incluido el LAX/Metro Transit Center.

¿CUÁNDO ABRIRÁ SKYLINK, EL NUEVO TREN DE LAX?

La previsión más reciente sitúa el inicio de operaciones el 8 de marzo de 2027. Secret Los Angeles informó el 19 de noviembre que ese plazo figura en una actualización mensual de LAX Integrated Express Solutions, conocido como LINXS, el consorcio encargado del proyecto.

Los Angeles World Airports (LAWA), la entidad administradora del aeropuerto, todavía no ha anunciado una inauguración definitiva. Su posición es que primero deben completarse las pruebas finales y los procedimientos necesarios para autorizar el traslado de pasajeros.

Los Ángeles tendrá que esperar un poco más de la cuenta por este medio de transporte (Foto: Los Angeles World Airports)

¿POR QUÉ SIGUE PENDIENTE LA INAUGURACIÓN?

Aunque la infraestructura está construida, falta completar las evaluaciones necesarias para ponerla a disposición del público. Según información oficial de LAX, la vía elevada, las seis estaciones y la flota ya están instaladas; ahora corresponde verificar su funcionamiento seguro y confiable.

El reporte de Secret Los Angeles señala que LINXS mencionó acuerdos pendientes relacionados con el sistema de energía solar entre los asuntos que afectan el calendario. También recoge una actualización aeroportuaria de noviembre, según la cual las reparaciones posteriores a incidentes eléctricos registrados en septiembre ya concluyeron.

¿CÓMO FUNCIONARÁ Y CUÁNTO COSTARÁ EL RECORRIDO?

SkyLink será eléctrico, automatizado y gratuito. Su trayecto elevado abarcará aproximadamente 2.25 millas —unos 3.6 kilómetros— y permitirá enlazar distintos sectores del complejo sin depender exclusivamente de vehículos particulares o autobuses.

De acuerdo con la descripción oficial, completar el recorrido tomará alrededor de 10 minutos. La operación está prevista durante las 24 horas, con salidas aproximadamente cada dos minutos en los periodos de mayor demanda.

Característica Servicio previsto Tarifa Gratis Longitud 2.25 millas, aproximadamente 3.6 kilómetros Estaciones Seis Duración de extremo a extremo Alrededor de 10 minutos Horario Las 24 horas, todos los días Frecuencia en horas de mayor demanda Aproximadamente cada dos minutos

Entre los principales puntos de conexión estarán:

Las terminales de LAX.

Economy Parking, el estacionamiento económico.

Rental Car Center, donde se concentran servicios de renta de autos.

El acceso al LAX/Metro Transit Center.

Otras instalaciones de transporte terrestre.