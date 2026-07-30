Si sueles moverte entre Brooklyn y Queens eres consciente de que ese viaje puede convertirse en un recorrido mucho más largo de lo que parece. Y eso, evidentemente, puede hacerte pasar un mal rato o convertir tu día en uno muy malo o quizá llevarte al límite. En muchos casos, los pasajeros deben viajar primero hasta Manhattan para luego regresar al otro distrito, una situación que puede tomar cerca de 45 minutos o incluso más para recorrer apenas unos kilómetros; eso se puede traducir en horas perdidas a la semana para quienes trabajan en turnos, padres y madres que llevan a los niños al colegio, comerciantes que atienden tiendas y restaurantes, y para miles de personas que dependen del transporte público para su vida cotidiana. Por eso, desde hace varios años existe una gran expectativa por un proyecto que promete cambiar la forma en que miles de personas se desplazan cada día.

El Interborough Express (IBX) vuelve a dar un paso importante: la Metropolitan Transportation Authority (MTA) inició una nueva etapa de participación ciudadana para definir el diseño definitivo de este tren ligero, una línea que conectará directamente Brooklyn y Queens sin necesidad de pasar por Manhattan. Aunque todavía faltan varios años para verlo en funcionamiento, ya se conocen las estaciones preliminares, las intersecciones previstas y el calendario estimado del proyecto.

¿QUÉ ES EL INTERBOROUGH EXPRESS (IBX)?

Si hay algo que hace atractivo al Interborough Express, es que aprovechará una infraestructura ferroviaria ya existente para crear una alternativa eficiente de transporte público. Esto quiere decir que no habrá que construir nuevas vías, lo cual alargaría el plazo de su funcionamiento. El IBX será una línea de tren ligero (light rail) de aproximadamente 14 millas (23 kilómetros) que unirá Bay Ridge, en Brooklyn, con Jackson Heights, en Queens, utilizando los corredores ferroviarios Bay Ridge Branch, propiedad de Long Island Rail Road (LIRR), y Fremont Secondary, operado por CSX. Según la MTA, el recorrido completo podrá realizarse en aproximadamente 32 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado entre ambos distritos.

Característica Detalle Proyecto Interborough Express (IBX) Tipo de transporte Tren ligero (Light Rail) Longitud 14 millas (23 km) Recorrido Bay Ridge (Brooklyn) - Jackson Heights (Queens) Tiempo estimado de viaje 32 minutos Conexiones Hasta 17 líneas del metro y Long Island Rail Road Pasajeros previstos 160,000 diarios Estado actual Diseño preliminar y revisión ambiental

Boceto oficial del Interborough Express (Foto: MTA)

LAS 17 LÍNEAS DEL METRO CON LAS QUE TENDRÁ CONEXIÓN

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la enorme cantidad de empalmes que ofrecerá. La MTA prevé que el IBX permita hacer transbordo con hasta 17 líneas del metro de Nueva York, además del Long Island Rail Road, facilitando desplazamientos entre vecindarios que actualmente carecen de enlaces directos.

Las conexiones previstas incluyen:

A

C

J

Z

L

N

R

D

F

2

3

5

M

E

En varios puntos del recorrido habrá estaciones donde coincidirán varias de estas rutas, permitiendo múltiples opciones para los usuarios.

ESTACIONES PRELIMINARES CONFIRMADAS

Aunque el diseño todavía puede sufrir modificaciones durante el proceso de planificación, la MTA ya trabaja con una lista de paradas preliminares distribuidas a lo largo del trazado.

Estaciones previstas:

Roosevelt Avenue

Grand Avenue

Eliot Avenue

Metropolitan Avenue

Myrtle Avenue

Wilson Avenue

Atlantic Avenue

Livonia Avenue

Linden Boulevard

Remsen Avenue

Utica Avenue

Flatbush Avenue–Nostrand Avenue

East 16th Street

McDonald Avenue

New Utrecht Avenue

Eighth Avenue

Fourth Avenue

Brooklyn Army Terminal

Además, recientemente el organismo confirmó algunos ajustes al diseño del plan, entre ellos:

Reubicación de la estación de Atlantic Avenue para facilitar la conexión con Broadway Junction.

Prioridad a la construcción de un túnel bajo Metropolitan Avenue, eliminando la idea inicial de que el servicio circulara por la superficie.

Evaluación para retirar la estación propuesta de Sutter Avenue, con el objetivo de mejorar el rendimiento operativo.

Estaciones previstas para el Interborough Express (Foto: MTA)

¿CUÁNDO COMENZARÍA A FUNCIONAR?

Esta es probablemente la pregunta que más se hacen los residentes de Nueva York. La respuesta es que todavía habrá que esperar varios años. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de diseño preliminar y revisión ambiental, un proceso que se desarrollará entre 2025 y 2027.

Estos son los principales hitos anunciados por la MTA:

Fecha Avance 2025 Inicio del diseño y revisión ambiental Otoño de 2026 Publicación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental 2027 Continuación del diseño y consultas públicas Primeros años de la década de 2030 Inicio estimado del servicio

La MTA aclara que el cronograma definitivo dependerá de la aprobación ambiental, del desarrollo del diseño final y de la disponibilidad de fondos para la construcción.

LA MTA QUIERE QUE LOS NEOYORQUINOS PARTICIPEN EN EL DISEÑO

Mientras avanzan los estudios técnicos, la autoridad de transporte está organizando encuentros abiertos con vecinos y pasajeros en distintas estaciones y paradas de autobús de Brooklyn y Queens. Entre julio y septiembre de 2026, ingenieros y diseñadores presentan planos, recreaciones del proyecto y reciben sugerencias sobre aspectos como:

Accesibilidad.

Diseño de estaciones.

Integración con los barrios.

Seguridad.

Servicios para los pasajeros.

No es necesario registrarse previamente para participar en estos encuentros.

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO ES TAN IMPORTANTE PARA NUEVA YORK?

Más allá de sumar una nueva línea ferroviaria, el Interborough Express busca resolver uno de los principales problemas históricos del transporte en la ciudad: la falta de conexiones directas entre Brooklyn y Queens. La MTA estima que cerca de 900,000 residentes viven en barrios cercanos al futuro corredor y que alrededor de 260,000 personas trabajan en estas zonas. Además, el proyecto podría beneficiar especialmente a comunidades donde más de un tercio de la población vive por debajo del umbral federal de pobreza, al ofrecer desplazamientos más rápidos hacia empleos, centros educativos y servicios.

Aunque el primer viaje todavía está a varios años de distancia, el proyecto continúa avanzando. Si se cumplen los plazos previstos, el Interborough Express se convertirá en una de las mayores expansiones del sistema de transporte de Nueva York en décadas y en una nueva alternativa para quienes cada día necesitan moverse entre Brooklyn y Queens sin hacer el largo desvío por Manhattan.

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