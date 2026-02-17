Nueva York endurece el sistema de puntos del DMV en 2026. Estos son los puntos exactos por cada violación en tu licencia. (Foto: NBCNUEVAYORK.com)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Desde el aplica un nuevo esquema de puntos que castiga con mucha más fuerza las conductas peligrosas, en especial alcohol, drogas y reincidencia. Varias infracciones que antes no sumaban nada ahora te cargan 11 puntos de golpe, y otras suben a 8 o 5 puntos, lo que hace mucho más fácil llegar al límite que puede disparar una suspensión.

El cambio está formalizado en el comunicado oficial y en la normativa que entra en vigor el 16 de febrero de 2026, aplicable a todo el estado de Nueva York. A continuación tienes el detalle, infracción por infracción, de todas las que estrenan o aumentan puntos.

Cuáles son todos los puntos exactos para cada infracción nueva

Estos son, uno por uno, los nuevos valores de puntos que se han modificado o creado en el sistema del DMV de Nueva York para 2026.

Infracciones que ahora valen 11 puntos

  • Condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas al volante (DWI, DUI, DWAI, etc.):Ahora pasan de 0 puntos a 11 puntos.
  • Conducir con la licencia suspendida o revocada (aggravated unlicensed operation, VTL 511 y otras formas de manejar estando suspendido/revocado):Pasa de 0 puntos a 11 puntos.
  • Exceso de velocidad de más de 40 mph sobre el límite:Sigue siendo una infracción de 11 puntos bajo el nuevo sistema.

Infracciones que ahora valen 8 puntos

  • Pasar un autobús escolar detenido (con luces rojas intermitentes y señal de “STOP”):Sube de 5 puntos a 8 puntos.
  • Exceso de velocidad en zona de construcción / work zone por encima del límite publicado de la zona de obras:Antes podía ir de 3 a 11 puntos según cuántas mph excedieras; ahora es siempre 8 puntos, sin importar cuánto te pases del límite de la zona de trabajo.
  • Vehículo con altura excesiva que golpea un puente u otra estructura (over‑height vehicle / bridge strike, VTL 385(2) y (14)):Pasa de no tener puntos a 8 puntos.

Infracciones que ahora valen 5 puntos

  • Participar en concursos de velocidad o carreras ilegales (speed contests / races):Pasa de 0 puntos a 5 puntos.
  • Facilitar la “aggravated unlicensed operation” (facilitating aggravated unlicensed operation):Pasa de 0 puntos a 5 puntos.
  • Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales (hit and run con injury):Sube de 3 puntos a 5 puntos.​
  • No ejercer el debido cuidado (failure to exercise due care), especialmente con peatones y otros usuarios vulnerables:Sube de 2 puntos a 5 puntos.​
  • Seguir demasiado de cerca (following too closely / tailgating):Sube de 4 puntos a 5 puntos.
  • Conducción temeraria (reckless driving):Sube de 5 puntos a 8 puntos según una tabla de cambios, pero algunos resúmenes la listan dentro del grupo de infracciones con aumento significativo; el valor actualizado de referencia es 8 puntos.
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

