Desde el 16 de febrero de 2026, el DMV de Nueva York aplica un nuevo esquema de puntos que castiga con mucha más fuerza las conductas peligrosas, en especial alcohol, drogas y reincidencia. Varias infracciones que antes no sumaban nada ahora te cargan 11 puntos de golpe, y otras suben a 8 o 5 puntos, lo que hace mucho más fácil llegar al límite que puede disparar una suspensión.

El cambio está formalizado en el comunicado oficial “DMV Reminds New Yorkers of Updated Point Values for Driving Violations” y en la normativa que entra en vigor el 16 de febrero de 2026, aplicable a todo el estado de Nueva York. A continuación tienes el detalle, infracción por infracción, de todas las que estrenan o aumentan puntos.

Cuáles son todos los puntos exactos para cada infracción nueva

Estos son, uno por uno, los nuevos valores de puntos que se han modificado o creado en el sistema del DMV de Nueva York para 2026.

Infracciones que ahora valen 11 puntos

Condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas al volante (DWI, DUI, DWAI, etc.) :Ahora pasan de 0 puntos a 11 puntos .

:Ahora pasan de 0 puntos a . Conducir con la licencia suspendida o revocada (aggravated unlicensed operation, VTL 511 y otras formas de manejar estando suspendido/revocado) :Pasa de 0 puntos a 11 puntos .

:Pasa de 0 puntos a . Exceso de velocidad de más de 40 mph sobre el límite:Sigue siendo una infracción de 11 puntos bajo el nuevo sistema.

Infracciones que ahora valen 8 puntos

Pasar un autobús escolar detenido (con luces rojas intermitentes y señal de “STOP”):Sube de 5 puntos a 8 puntos .

(con luces rojas intermitentes y señal de “STOP”):Sube de 5 puntos a . Exceso de velocidad en zona de construcción / work zone por encima del límite publicado de la zona de obras:Antes podía ir de 3 a 11 puntos según cuántas mph excedieras; ahora es siempre 8 puntos , sin importar cuánto te pases del límite de la zona de trabajo.

por encima del límite publicado de la zona de obras:Antes podía ir de 3 a 11 puntos según cuántas mph excedieras; ahora es siempre , sin importar cuánto te pases del límite de la zona de trabajo. Vehículo con altura excesiva que golpea un puente u otra estructura (over‑height vehicle / bridge strike, VTL 385(2) y (14)):Pasa de no tener puntos a 8 puntos.

Infracciones que ahora valen 5 puntos

Participar en concursos de velocidad o carreras ilegales (speed contests / races) :Pasa de 0 puntos a 5 puntos .

:Pasa de 0 puntos a . Facilitar la “aggravated unlicensed operation” (facilitating aggravated unlicensed operation) :Pasa de 0 puntos a 5 puntos .

:Pasa de 0 puntos a . Abandonar la escena de un accidente con lesiones personales (hit and run con injury) :Sube de 3 puntos a 5 puntos .​

:Sube de 3 puntos a .​ No ejercer el debido cuidado (failure to exercise due care), especialmente con peatones y otros usuarios vulnerables :Sube de 2 puntos a 5 puntos .​

:Sube de 2 puntos a .​ Seguir demasiado de cerca (following too closely / tailgating) :Sube de 4 puntos a 5 puntos .

:Sube de 4 puntos a . Conducción temeraria (reckless driving):Sube de 5 puntos a 8 puntos según una tabla de cambios, pero algunos resúmenes la listan dentro del grupo de infracciones con aumento significativo; el valor actualizado de referencia es 8 puntos.