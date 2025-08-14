El Número-A es esencial para ubicar a una persona detenida por ICE. | Crédito: Imagen genera por IA / OpenAI
Oscar Guerrero Tello
Cuando alguien es por agentes el Servicio de Inmigración (ICE), localizarlo puede ser un proceso complicado y estresante. De hecho, se han registrado varios donde los familiares no pueden ubicar a sus seres queridos. Sin embargo, existe un dato clave que puede facilitar esta tarea: el Número-A.

Qué es el Número-A

El Número-A, también conocido como Alien Number o A-Number, es un identificador único asignado por el gobierno de Estados Unidos a todas las personas bajo supervisión de inmigración. Este número permite que ICE y otras agencias rastreen de manera precisa el expediente de cada detenido.

Saber este número es fundamental si deseas ayudar a alguien detenido. Con él, familiares, abogados o representantes legales pueden:

  • Consultar el estado de la detención en las bases de datos de ICE.
  • Coordinar visitas o entregas de documentos importantes.
  • Facilitar procesos legales, como audiencias de inmigración o solicitudes de libertad bajo fianza.
Este Número-A aparece en el brazalete que se coloca a los detenidos por ICE. | Crédito: ICE - AP
Cómo obtener el número-A

Para obtener el Número-A, normalmente se puede revisar la notificación de detención, documentos legales, o pedirlo directamente a la persona detenida si se tiene contacto con ella. Es el primer dato que deberías solicitar, porque sin él, cualquier gestión legal o administrativa puede retrasarse significativamente.

Este número de entre 7 y 9 dígitos aparece en el brazalete que ICE entrega a todas las personas bajo detención. Otros datos clave para ubicar al detenido son el nombre completo tal como aparece en los documentos, la ciudad y el país de nacimiento, y la fecha de nacimiento.

González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles, destacó ante la importancia de contar con el Número-A de la persona detenida, ya que es clave para que abogados, el consulado y los familiares puedan comunicarse con ella.

También son clave el nombre completo, ciudad y país de nacimiento, y fecha de nacimiento. | Crédito: Facebook / ICEgovEspanol
En situaciones de detención, contar con información precisa y confiable es clave. El Número-A no solo agiliza la localización de la persona detenida, sino que también asegura que las acciones legales se realicen correctamente y sin errores administrativos.

En resumen, si conoces a alguien que ha sido detenido por ICE, solicitar el Número-A es el primer paso esencial para poder actuar de manera rápida y efectiva. Este pequeño dato puede marcar la diferencia entre perder tiempo valioso y mantener el control del proceso.

