En Estados Unidos, la tarjeta del Seguro Social muestra tu Social Security Number (SSN), un identificador que la Administración del Seguro Social utiliza para registrar los ingresos sujetos a impuestos y determinar la elegibilidad para ciertos beneficios, como los de jubilación, discapacidad y sobrevivientes. Pero ¿qué ocurre si sospechas o descubres que otra persona está usando tu número? A continuación, te explicamos qué medidas puedes tomar para proteger tu información y reportar un posible robo de identidad.

Perder la tarjeta física no prueba por sí solo que ya hubo un robo de identidad, pero es una razón para reforzar la vigilancia de tus cuentas y mantener el número protegido (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER SI ALGUIEN USA TU NÚMERO DE SEGURO SOCIAL?

Si alguien usa tu número o tarjeta del Seguro Social, actúa como si fuera un posible robo de identidad; por lo tanto, protege tus cuentas, revisa si hubo uso laboral o fiscal indebido y presenta los reportes correspondientes. No es necesario cambiar el número automáticamente.

Tampoco pienses que la Administración del Seguro Social (SSA) te asignará un número nuevo, ya que solamente lo hace en circunstancias limitadas y documentadas.

Pasos que debes seguir

1. Corta el contacto con la persona sospechosa

Si recibes una llamada o mensaje inesperado, posiblemente se trata de una estafa: cuelga y no uses enlaces ni teléfonos proporcionados por el posible estafador, menos envíes dinero, códigos, fotos de documentos ni información bancaria, precisa la Oficina del Inspector General de la SSA.

La SSA recomienda comunicarse directamente al 1-800-772-1213 o usar sus canales oficiales.

2. Crea o revisa tu cuenta “my Social Security”

Verifica tu historial de ingresos y la información sobre tus beneficios para detectar empleos o registros que no reconozcas.

Asimismo, cambia la contraseña y activa medidas de seguridad disponibles en la cuenta “my Social Security”.

3. Presenta un reporte de robo de identidad

Reporta el robo de tu identidad en IdentityTheft.gov, el portal de la Comisión Federal de Comercio (FTC), donde te generarán un plan de recuperación personalizado y un informe de robo de identidad que puede servir para disputar cuentas fraudulentas.

En dicho sitio web te harán preguntas sobre tu situación y en base a la información que proporciones, crearán un plan de recuperación personalizado.

4. Coloca una alerta de fraude o congela tu crédito

Una alerta de fraude gratuita dura un año y puedes solicitarla ante cualquiera de las tres agencias nacionales de crédito y esa agencia debe notificar a las otras dos, indica IRS. Estas son:

Equifax: 800-525-6285

800-525-6285 Experian: 888-397-3742

888-397-3742 Trans Union: 800-680-7289

Para mayor protección, considera un congelamiento de crédito, que restringe la apertura de nuevas cuentas a tu nombre hasta que lo levantes. El IRS aconseja usar al menos una alerta de fraude si existe sospecha de uso indebido del SSN.

5. Revisa tus cuentas bancarias, tarjetas y reportes de crédito

Comunícate de inmediato con el banco o emisor de tarjeta si ves cargos o cuentas desconocidas. Guarda capturas, correos, fechas, números de caso y nombres de las personas con quienes hablaste.

La SSA no te llamará de sorpresa para pedir pagos en tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias, ni para amenazarte con arresto o suspensión de beneficios. Esas señales apuntan a una estafa (Foto AP/Jenny Kane)

SI USARON TU NÚMERO PARA TRABAJAR

Si recibes un aviso del IRS por ingresos de un empleo que no tuviste —como un CP01E o CP2000—, no declares esos ingresos como propios ni presentes una declaración enmendada solo por ese motivo. Comunícate con el IRS mediante el número de la carta y pide a la SSA que revise y corrija tu registro de ingresos si hay actividad que no reconoces. Haz clic aquí para comprender tu aviso CP01E: cuando alguien utiliza tu número de Seguro Social (SSN) para obtener un empleo, activan un indicador de robo de identidad en tu cuenta tributaria y supervisan la actividad en ella para prevenir futuros fraudes.

También puedes considerar bloquear el uso del SSN para verificación laboral a través del Departamento de Seguridad Nacional, usando el mecanismo asociado a Self Lock de E-Verify. Esto puede impedir que otra persona use tu número para obtener empleo, pero debes entender cómo desbloquearlo antes de que un empleador legítimo haga la verificación.

SI HUBO FRAUDE CON IMPUESTOS

Responde de inmediato a cualquier carta del IRS usando el número oficial impreso en ella.

Presenta el Formulario 14039, Declaración jurada de robo de identidad, si el IRS te lo indica o si necesitas que marque tu cuenta ante una posible actividad fraudulenta.

Llama a la línea especializada del IRS: 800-908-4490.

Solicita un IP PIN, un código de seis dígitos que ayuda a impedir que otra persona presente una declaración de impuestos con tu SSN o ITIN, indica IRS.

SI PERDISTE LA TARJETA FÍSICA

Perder la tarjeta no siempre significa que tu identidad ya fue usada, pero sí exige precaución. Puedes solicitar una tarjeta de reemplazo ante la SSA si cumples los requisitos, mientras supervisas tus registros y tu crédito. No lleves la tarjeta contigo a diario: guarda el original en un lugar seguro y comparte el número solo cuando una entidad legítima lo requiera.

¿CUÁNDO LLAMAR A LA POLICÍA?

Presenta una denuncia local si conoces al responsable, si una institución financiera la exige para resolver el caso o si hubo fraude económico concreto. También puedes denunciar estafas de suplantación de la SSA ante la FTC, el Inspector General de la SSA y el FBI mediante IC3.