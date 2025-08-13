La Lotería de California ofrece uno de los sorteos más emocionantes del país: el SuperLotto Plus, famoso por sus millonarios premios y por ser exclusivo del estado dorado. Cada semana, miles de jugadores prueban su suerte con la esperanza de llevarse el gran jackpot, que en esta ocasión podría cambiar la vida de quien acierte los números correctos.

Este miércoles 13 de agosto de 2025, se realizará un nuevo sorteo y aquí podrás consultar los números ganadores del SuperLotto Plus tan pronto se publiquen.(Nota: Los resultados serán actualizados cuando se realice el sorteo oficial.)

Números ganadores de hoy – SuperLotto Plus

Combinación ganadora: (por actualizar)

Número Mega: (por actualizar)

¿Cómo se juega el SuperLotto Plus?

El SuperLotto Plus es el juego insignia de la Lotería de California. Para participar, debes seleccionar 5 números del 1 al 47 y un número adicional llamado Mega, del 1 al 27. Si aciertas todos, ganas el premio mayor, que suele comenzar en $7 millones y aumenta en cada sorteo sin ganador.

Premios y probabilidades

Premio mayor: acierta los 5 números más el número Mega.

acierta los 5 números más el número Mega. Premios secundarios: desde $1 hasta miles de dólares, dependiendo de la cantidad de aciertos.

desde $1 hasta miles de dólares, dependiendo de la cantidad de aciertos. Probabilidades de ganar el jackpot: 1 en 41 millones.

Fechas y horarios del sorteo

El SuperLotto Plus se juega dos veces por semana : miércoles y sábados a las 7:57 p.m. PT .

: miércoles y sábados a las . Los boletos se pueden comprar hasta las 7:45 p.m. PT del día del sorteo.

Consejos para jugadores

Verifica tu boleto después del sorteo para no dejar premios sin reclamar.

Guarda tu boleto como comprobante oficial para cobrar tu premio.

Recuerda jugar de forma responsable.

