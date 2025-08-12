El sorteo del Mega Millions se lleva a cabo este martes 12 de agosto de 2025 y ofrece un premio mayor estimado en $182 millones, con una opción en efectivo de aproximadamente $82.1 millones. La expectativa crece entre los jugadores en todo Estados Unidos que buscan llevarse el pozo millonario de la noche.

Consulta aquí mismo los números ganadores del Mega Millions en cuanto se anuncien oficialmente y verifica si tu boleto es uno de los afortunados. También encontrarás información clave sobre cómo se juega, las probabilidades de ganar y los diferentes niveles de premio que ofrece esta popular lotería.

Este 12 de agosto, el Mega Millions entrega un premio mayor de $182 millones. Consulta los resultados.

¿Cuál es el premio mayor del Mega Millions y cómo cobrarlo?

El jackpot del Mega Millions asciende a $182 millones si se elige el pago anual o $82.1 millones en efectivo en un solo cobro. Los premios deben reclamarse dentro del plazo establecido por cada estado participante.

¿Cuándo se juega el Mega Millions?

El Mega Millions se sortea todos los martes y viernes por la noche en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses.

¿Cómo jugar y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para participar en el Mega Millions, se deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25. La probabilidad de acertar las seis cifras y ganar el premio mayor es de 1 en 302,575,350.

¿Qué otros premios ofrece el Mega Millions?

Además del jackpot, existen 9 niveles de premios que van desde unos pocos dólares hasta millones, según la combinación acertada. Con el Megaplier, disponible en algunos estados, ciertos premios pueden multiplicarse.